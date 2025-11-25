DIME จับมือ YLG เปิดเทรดทองคำ 99.99% บนแอปเริ่มต้น 100 บาทซื้อขายเรียลไทม์

แอปพลิเคชัน Dime! โดย บล.เคเคพี ไดม์ จำกัด (KKP Dime) ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ บริษัท วายแอลจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (YLG) ผู้นำด้านการลงทุนทองคำครบวงจร เปิดตัวร้านค้าทอง YLG บนแอปพลิเคชัน Dime! อย่างเป็นทางการ เพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนสามารถซื้อขายทองคำบริสุทธิ์ 99.99% ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น เสริมทัพจากบริการเดิมที่มีอยู่
การเพิ่มร้านค้าทอง YLG เข้ามาในแพลตฟอร์ม Dime! ครั้งนี้ ถือเป็นการขยายโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกยอดนิยมอย่างทองคำให้กว้างขวางขึ้น ผู้ใช้งาน Dime! จะสามารถเลือกลงทุนทองคำกับสองผู้ให้บริการชั้นนำของประเทศไทยได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชันเดียว ชูจุดเด่นด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 100 บาท (หรือเทียบเท่า 2.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ซื้อขายได้แบบเรียลไทม์ อ้างอิงราคาตลาดโลก พร้อมช่วงเวลาเทรดที่ยาวนานตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึงตี 3 ของวันถัดไป (07:00 น. 03:00 น.) ตอบโจทย์นักลงทุนทุกสไตล์ และยังคงฟรีค่าธรรมเนียมบริการเช่นเดิม
นายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เคเคพี ไดม์ กล่าวว่า นักลงทุนยุคใหม่ให้ความสนใจทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและเครื่องมือกระจายความเสี่ยง การได้ YLG ซึ่งเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน เข้ามาเป็นพันธมิตรรายล่าสุด จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แพลตฟอร์มของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การลงทุนที่ดีที่สุด ผ่านเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกที่หลากหลาย เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการเงินได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าคุณจะมีเงินลงทุนเท่าไหร่ หรือมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหน Dime! ก็พร้อมเป็นประตูสู่โลกการลงทุนให้กับคุณ"
นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร YLG เปิดเผยว่า การร่วมมือกับ Dime! ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการลงทุนที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี และฐานผู้ใช้งานที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้ YLG เข้าถึงนักลงทุนกลุ่มใหม่ ๆ ได้กว้างขึ้น เรามั่นใจว่าด้วยความเชี่ยวชาญของเราผสานกับแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของ Dime! จะมอบประสบการณ์การลงทุนทองคำที่สะดวก รวดเร็ว และน่าเชื่อถือที่สุดให้กับผู้ใช้งานทุกคน"
ในการลงทุนทองคำกับร้านทอง YLG บนแอป Dime! ที่มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด
- คำสั่งซื้อขาย GTC (Good Till Cancel) ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอทั้งวัน เพียงตั้งราคาซื้อหรือขายที่คุณต้องการ คำสั่งของคุณจะยังคงอยู่ในระบบไปเรื่อย ๆ สูงสุด 90 วัน จนกว่าราคาตลาดจะมาถึงจุดที่คุณตั้งไว้ หรือจนกว่าคุณจะยกเลิกคำสั่งเอง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการวางแผนการซื้อขายล่วงหน้า
- ซื้อได้ในปริมาณที่มากกว่า ตอบโจทย์นักลงทุนรายใหญ่ ด้วยความสามารถในการส่งคำสั่งซื้อขายได้สูงสุดถึง 50 ออนซ์ต่อครั้ง หรือเทียบเท่ามูลค่าซื้อขาย 2 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อรายการ
- ความแม่นยำที่เหนือกว่า ถูกใจรายย่อยมากขึ้น ซื้อปริมาณน้อย แต่ได้ประโยชน์กว่าเดิม โดยสามารถระบุจำนวนออนซ์ที่ต้องการซื้อขายได้ละเอียดถึงทศนิยม 6 ตำแหน่ง ทำให้เมื่อคุณซื้อด้วยเงินบาทหรือดอลลาร์ จะสามารถซื้อทองคำได้เต็มมูลค่าเงินลงทุนของคุณมากขึ้น ลดเศษเงินเหลือทิ้งในระบบ