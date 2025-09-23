ทำไมนักการเมือง-ข้าราชการ (ไทย-เขมร-พม่า) จึงต้องใช้ทองคำฟอกเงิน ?

รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
สาขาวิชาสถิติศาสตร์ สาขาวิชาพลเมืองวิทยาการข้อมูล
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
น้ำบริสุทธิ์ 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ 1 ลิตร หนัก 1 กิโลกรัม มูลค่าน่าจะ 10 สตางค์
ธนบัตรไทยใบละ 1,000 บาท จำนวน 1,000 ใบ หนึ่งก้อน น้ำหนัก 1 กิโลกรัมพอดี คิดเป็นปริมาตร กว้าง = 72 มม. (0.072 เมตร) ยาว = 162 มม. (0.162 เมตร) ความหนา ≈ 0.1 มม. (0.0001 เมตร) ต่อใบ ดังนั้น ปริมาตรต่อใบ =0.162×0.072×0.0001=0.0000011664mู^3=1.1664 cm³ ต่อใบ สำหรับ 1,000 ใบ ≈ 1.17 ลิตร
ธนบัตรนั้นไฟไหม้ก็เป็นถ่าน ถูกน้ำก็เปื่อยยุ่ย ปลวกกินก็เป็นผง ไม่เหลืออะไรเลย เก็บรักษายาก ที่เก็บก็เปลืองกว่าทองคำ เก็บไว้ไม่งอกเงย ไม่มีผลตอบแทนใดๆ
ทองคำบริสุทธิ์ (24 กะรัต) 1000 กรัม คิดเป็น 66 บาททองคำ ปริมาตร 52 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่านั้น หรือประมาณ 1 ใน 20 ลิตรครับ มีมูลค่าประมาณ 3.9 ล้านบาท การลงทุนในทองคำในรอบสามปีที่ผ่านมาให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 27%
เก็บรักษาง่ายกว่า ถูกน้ำท่วมก็ไม่เปื่อยยุ่ย ไม่ขึ้นสนิมเลย ไฟไหม้ก็ไม่เป็นอะไร หลอมใหม่ได้ ไม่เหมือนธนบัตร ปลวกไม่กิน ที่เก็บก็นิดเดียวไปขายที่ไหนก็ได้ทั่วโลก
ดังนั้น นักการเมือง-ข้าราชการโกงชาติ ไม่ว่าไทย-เขมร-พม่า ฟอกเงินด้วยการซื้อทองคำแท่งดีที่สุด ผลตอบแทนก็สูงมาก ใช้ที่เก็บน้อยมาก ที่สำคัญผลตอบแทนดีมาก ยิ่งหากเกิดสงคราม ราคาทองยิ่งสูงขึ้นไปใหญ่
ในชีวิตผม เคยเห็นทอง 15 กรัมหรือทองหนึ่งบาท ราคาพันกว่าบาท ปัจจุบันทองหนึ่งบาทเกือบ 57,000 บาท ผมคงได้เห็นทองบาทละแสนบาท ในอีกไม่ช้า
นี่เป็นสาเหตุของ net error and omission ที่มากกว่าดุลบัญชีเดินสะพัด ทำให้มีเงินไหลเข้าประเทศไทยไม่ทราบที่่มาไตรมาสละหนึ่งแสนล้านบาทติดต่อกันมาสามปีแล้ว ดุลการเงินและการลงทุน (Financial and capital account) ของไทยติดลบ ที่หนักหนากว่าคือดุลบัญชีเดินสะพัด (Current account) อันประกอบด้วย ดุลการค้า ดุลบริการ และดุลบริจาค มีตัวเลขประมาณครึ่งเดียวของ Net error and omission อันเป็นสิ่งประหลาดยิ่งสำหรับดุลการชำระเงิน (Balance of payment: BOP) ที่สำคัญคือมีแต่ทิศทางบวก ติดต่อกันยาว 12 ไตรมาส สม่ำเสมอ ไม่มีบวก ไม่มีลบ และสูงมาก
และทำให้ค่าเงินบาทแข็งตัวไปในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคำ ดังเห็นได้จากเส้นกราฟดัชนีค่าเงินบาท (Net effective exchange rate: NEER) ไปในทิศทางที่สัมพันธ์กันกับราคาทองคำ (แม้จะเป็นสหสัมพันธ์ แต่มีเหตุผลรองรับว่าเงินไหลเข้ามาซื้อทองเถื่อน)
เขมร พม่า ซื้อทองคำเถื่อนจากไทย ไปสะสมมากมาย การค้าทองคำเถื่อนไม่ได้จ่ายภาษีครับ
เล่าให้ฟังเฉยๆ ขนไปเก็บใต้ดิน ขนไปฝากธนาคารในประเทศที่มี banking secrecy มีมากมาย ไม่ต้องสำแดงทรัพย์สิน
ผู้นำเขมรก็คงทำแบบนี้ เขมรนำเข้าทองคำแท่งจากไทยปีละเป็นหลายแสนล้านบาท ดีไม่ดีซื้อด้วย cryptocurrency ด้วยซ้ำไป
สินทรัพย์ที่ใช้ในการฟอกเงิน (Money laundering) ได้ดีต้องมีลักษณะ
1. ติดตามที่มาที่ไปได้ยาก (ไม่ลงบัญชี)
2. หนีภาษีได้ง่าย
3. เก็บง่าย ไม่เสียหายง่าย ขนย้ายง่าย ใช้เนื้อที่น้อย
4. มีสภาพคล่องสูง เปลี่ยนเป็นเงินสดเมื่อต้องการได้ทันที ได้ทั่วโลก
5. ราคาไม่ตกต่ำลง
6. ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนดี ยิ่งทำให้ฟอกเงินได้สะดวก เพราะกลายเป็นการได้กำไรจากการเก็งราคาสินทรัพย์ไป
ไม่มีอะไร อยากเล่าให้คนไทยฟังเฉยๆ ครับ
ไม่ได้แนะนำให้นักการเมืองไทยหรือข้าราชการไทยที่โกงกินชาติบ้านเมืองทำตาม ผมไม่จำเป็นต้องสอนเขา เพราะเขาทำกันเป็นอยู่แล้ว มาโดยตลอด
ทองพระ จากผ้าป่าช่วยชาติ ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
ทองโจรปล้นชาติ ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ โดยอดีตอธิบดีกรมสรรพากรคนหนึ่งหนัก 450 กิโลกรัม ถูกยึดมาได้ ก็วางไว้ในห้องมั่นคง ธนาคารแห่งประเทศไทย วังบางขุนพรหม ที่เดียวกัน
นี่น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าเงินบาทแข็งสวนทางกับค่าเงินสกุลอื่นๆ ของโลก ทำให้ไทยส่งออกลำบาก และทำให้นักท่องเที่ยวไม่เข้ามา ประชาชนตาดำๆ ลำบากขาดรายได้ไป ส่วนพ่อค้าทองคำเถื่อนกับคนที่เกี่ยวข้องก็ร่ำรวยไปเต็มที่