ครั้งแรกในไทย! “มาเด้อแลนด์” เทศกาลดนตรีติดกรุงสุดยิ่งใหญ่ รวมศิลปินอินดี้-หมอลำ 2 เวที 2 วัน 2 คืน สนุกเต็มแมกซ์

ครั้งแรกในไทย กับงาน “มาเด้อแลนด์” มิวสิคเฟสติวัล เทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งโซนรังสิต ที่รวมความสนุกครบทุกรสชาติ ทั้งดนตรีอินดี้-หมอลำ เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวบน 2 เวทีหลัก เพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มแฟนเพลง ในวันที่ 9-10 มกราคม 2569 ณ รังสิตเฟส คลอง 6 พร้อมขนทัพศิลปินดังกว่า 11 วง และคณะหมอลำรวมกว่า 600 ชีวิต มาสร้างความม่วนจอยตั้งแต่เวลา 15.00-24.00 น. อัดแน่นความมันส์ 9 ชั่วโมงเต็ม เตรียมรองรับนักท่องเที่ยวได้กว่า 13,000 คนต่อวัน
วันแรก (ศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569)
-เวทีที่ 1 (หมอลำ) พบกับความม่วนซื่นของ“ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์” วงหมอลำขวัญใจแฟนๆ ที่นำทีมโดยหนุ่มบิ๊กและชาวคณะ พร้อมการแสดงสุดอลังการ
-เวทีที่ 2 (อินดี้) รวมทัพศิลปินมากฝีมือ อาทิ“เล็ก รัชเมศฐ์” แชมป์ The Voice Thailand เจ้าของเพลง ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว เพลงดังหลายร้อยล้านวิว, “ไววิทย์” นักร้องและนักแต่งเพลงเพื่อชีวิตยุคใหม่ที่ยังคงความคลาสสิก, “Freehand” วงอินดี้เจ้าของเพลงฮิต ขอให้เธอใจดี และปิดท้ายด้วยการแจ้งเกิดของ“Ayra’s (ไอย์ลา'ส์)” วงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเล่นดนตรีกลางคืน มีซิงเกิลฮิต วิ่งออกไปด้วยความไวสองมัค
วันที่สอง (เสาร์ที่ 10 มกราคม 2569)
-เวทีที่ 1 (หมอลำ) จัดเต็มความอลังการกับคณะหมอลำขวัญใจประชาชนเจนใหม่“ประถมออเดอร์โชว์” มาพร้อมการแสดงที่ทันสมัย และเพลงที่เข้ากับยุคปัจจุบัน มาสร้างสีสันตลอดทั้งคืน
-เวทีที่ 2 (อินดี้) พบกับโชว์สุดแซ่บจากลูกทุ่งสาวสวยสุดฮอต “ลำไย ไหทองคำ” เจ้าของเพลง ผู้สาวขาเลาะ ที่มาพร้อมแดนซ์เซอร์หนุ่มหุ่นแน่นและท่าเต้นอันเป็นเอกลักษณ์, “เขียนไขและวานิช” เจ้าของเพลงดังฮิตตลอดกาล แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร, “Lomosonic” วงดนตรีร็อกคุณภาพ, “Blackbeans” วงอินดี้ฟังสบายที่ติดอันดับท็อปชาร์ตก่อตั้งจากนักเรียนชั้นมัธยม 4 คนและปิดท้ายด้วย “วรินทร์” ศิลปินน้องใหม่สาย Folk Song เจ้าของเพลงฮิต ดอกไม้ในใจฉัน เพลงที่มีความหมายดีๆ บวกกับเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวที่ฟังได้ในทุกโอกาส
ภายในงานนอกจากดนตรี แสง สี เสียงกระหึ่ม และความอลังการโปรดักชันจัดเต็มบนเวทีแล้ว ยังมีโซนต่างๆให้ร่วมสนุกตลอด 2 วัน 2 คืน
-บูธม่วน Make Up: มาเช็คอินและแต่งเติมสีสันบนใบหน้าในสไตล์ของคุณ แล้วไปร่วมม่วนกันในงานอย่างเต็มที่
-รถบัสม่วน Dance Marathon: สำหรับสายปาร์ตี้ ที่สามารถเต้นโยก ยั่วบด บนรถบัสกับเพลง Super Mix ที่จัดมาเอาใจโดยเฉพาะ 7 ชั่วโมงต่อเนื่อง
-โซนอาหารรสแซ่บ: รวมร้านอาหารชื่อดังติ๊กต๊อก มากมายในงานนี้ที่เดียว นอกจากนั้นยังมีซุ้มหมูกระทะรับลมหนาว
เตรียมตัวให้พร้อม! ห้ามพลาดกับงาน “มาเด้อแลนด์” ปลดปล่อยความสนุกกับบรรยากาศสุดชิล ยืน นั่ง เวทีไหนก็ฟิน แล้วมาเจอกันในวันที่ 9-10 มกราคม 2569 ที่รังสิตเฟส คลอง 6 สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มกดบัตร EARLY BIRD (เข้าได้ทั้ง 2 วัน) บัตรเดี่ยว 349 บาท / บัตรกลุ่ม (4 คน) 1,200 บาท จำกัด 3,000 ใบเท่านั้น เปิดขายวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ที่ Thaiticketmajor ทุกช่องทาง สอบถามรายละเอียดได้โซเชียลทุกช่องทางที่ Ninja Perfection