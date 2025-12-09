xs
xsm
sm
md
lg

“บริษัท ลุมแม็กซ์” จำกัด ร่วมกับกองทัพบก “สนามมวยลุมพินี” ฉลองครบรอบ 69 ปี ประกาศวิสัยทัศน์ก้าวไกลสู่ระดับสากล?“ต้น สรพงษ์ จิตต์สุนทร” รุกปี 2026 เดินหน้าทวงบัลลังก์เขย่าวงการมวยไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ลุมแม็กซ์ จำกัด ร่วมกับ กองทัพบก จัดงาน Lumpinee : Next Step Together – 69th Anniversary & 2026 Vision ในวาระครบรอบ 69 ปีของเวทีมวยลุมพินี สนามมวยที่อยู่คู่สังคมไทยมากกว่า          ครึ่งศตวรรษ เวทีที่สร้างตำนานมากมายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ล่าสุดได้มีการรีโนเวทครั้งใหญ่ พร้อมประกาศวิสัยทัศน์และก้าวสำคัญแห่งอนาคต (Next Step Together) โดยมุ่งเน้นการผสมผสานความขลังของตำนานมวยไทยเข้ากับความทันสมัย พัฒนารูปแบบกีฬามวยไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล ผ่านการเปิดตัวรายการใหม่และแผนงาน PROJECT NEXT YEAR 2026

โดยมี พลเอก ทิวา สุทธิกุลสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก , ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์และประธานที่ปรึกษาบริษัท ลุมแม็กซ์ จำกัด , พลโท พงศ์ชาติ กัมพลานุวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก มวยไทยลุมพินี พร้อมเปิดตัว "คุณต้น สรพงษ์    จิตต์สุนทร"  มารับหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ลุมแม็กซ์ จำกัด [Chief Marketing Officer]       ให้สนามมวยลุมพินี , คุณครองขวัญ เลิศจารุอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลุมแม็กซ์ จำกัด       พร้อม 4 ตำนานของวงการมวย เขาทราย แกแล็คซี่, สำราญศักดิ์ เมืองสุรินทร์ ,ขาวผ่อง สิทธิชูชัย ,      เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง, คุณแมทธิว ดีน และยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนร่วมงาน โดยมี  คุณชาดา ไทยเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
           
คุณต้น สรพงษ์ จิตต์สุนทร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ลุมแม็กซ์ จำกัด [Chief Marketing Officer] กล่าวว่า “สำหรับในปีหน้า เริ่มจากการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ต่างๆ รวมไปถึงตกแต่งความสวยงาม เพิ่มขนาดแอลอีดี(LED) ระบบแสงสีเสียงจะมากขึ้น ลงทุนมากกว่า 70 ล้านบาท!! ในการรีโนเวทครั้งนี้ รวมไปถึงด้านนอกที่จะมีแบรนด์ต่างๆที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์อาหารเครื่องดื่มต่างๆที่เป็นเวิลด์ไวด์ รวมไปถึงเสื้อผ้าสตรีทแวร์ คอลแลปกับทางลุมพินีแห่งนี้  ที่จะเป็นมากกว่าสนามมวย เราอยากให้เป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ครบวงจร สามารถมาเปิดตัวสินค้า จัดงานแถลงข่าว จัดกิจกรรม ถ่ายเอ็มวี ถ่ายละคร มีโรงเรียนสอนมวยไทย ซึ่งในอนาคตจะได้เห็นหลายๆส่วนพัฒนาต่อไป

งานวันนี้จะเป็นกระบอกเสียงให้กับแฟนหมัดมวย สาวกมวยไทยต่างๆ ที่จะได้เห็นลุมพินีกำลังจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง!! โปรโมเตอร์ระดับตำนานที่จะกลับมาอยู่บนเวทีลุมพินี โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากโปรโมเตอร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยมากมาย ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญร่วมกันในการขับเคลื่อนสนามมวยลุมพินีให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  บรรยากาศกองเชียร์ที่คิดถึงกำลังจะกลับมา เราจะกลับมาทวงบัลลังก์ความยิ่งใหญ่ เขย่าวงการมวยไทย    ต่อยอดภาพลักษณ์ให้ชาวต่างชาติได้จดจำ นอกเหนือจากนี้แล้ว  โปรแกรมการแข่งขัน มีมวยไทยที่เป็นมวยไทย 5 ยกและมวยไทย 3 ยกที่เร้าใจมากยิ่งขึ้น เบื้องต้นจะมี 4 – 5โปรแกรมด้วยกัน  

            “มวยวัด” เป็นการแข่งขันมวยจากภูมิภาคต่างๆเข้ามาเก็บตัวกับ 6 โปรโมเตอร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทย  ที่สำคัญนอกเหนือจากการต่อยชนะแล้วจะได้เงินสนับสนุนภูมิลำเนาให้กับนักชกด้วย เงินอัดฉีดมีตั้งแต่50,000-100,000 บาท  ให้กับบ้าน โรงเรียน หรือวัดที่เขาผูกพัน เราจะกลับไปสู่ท้องถิ่นเดิมๆที่เขาเคยอยู่ ไปมอบสาธารณประโยชน์ให้กับเขาเช่นเดียวกัน  และยังมี “สมรภูมิมวยไทย” เป็นอีกหนึ่งเวทีที่คุณจะได้เห็นว่ามวยไทยที่แท้จริงเป็นอย่างไร  เงินรางวัลโบนัสพิเศษน่าสนใจมากๆและยังมีศึก “โปรโมเตอร์ชนโปรโมเตอร์” ตามติดมาด้วย “ราชินีสังเวียน” เป็นมวยหญิง ซึ่งการแข่งขันจะเป็นรูปแบบ 3 ยก และยังมี “ลุมน๊อค” รายการแข่งขันรูปแบบใหม่แบบแท็คทีม ปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษ ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน “ลุมพินียกทัพ” เป็นมวย 4 เหล่าทัพ  กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะมีการชกมวยกันเกิดขึ้น ยามศึกเรารบ ยามสงบเราฝึกซ้อม แสดงถึงศักยภาพ ความเข้มแข็งของเหล่ากองทัพของประเทศไทย ก็อยากฝากถึงแฟนๆหมัดมวย  คุณผู้ชมทางบ้านให้ติดตามด้วยนะครับ อยากให้ผู้สนับสนุนได้เล็งเห็นถึงรากแก่นของกีฬามวยไทย  นอกจากสนับสนุนรายการทีวี รายการมวยแล้ว เรายังสนับสนุนไปถึงค่าย สร้างงานให้กับชุมชนอีกด้วย การที่ผมได้มาดูแลสนามมวยลุมพินีในครั้งนี้  ผมอยากพัฒนาไปสู่จุดเริ่มต้นของกีฬามวยไทย โดยมีหลัก 3 ข้อคือ  พัฒนานักมวย , อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของมวยไทย, ต่อยอดและสร้างชื่อเสียงให้กับสนามมวยลุมพินี และนี่คือสามหัวใจหลักที่ผมมุ่งมั่นและจะเดินหน้าต่อไป ในการจัดการแข่งขันทุกๆโปรแกรมที่กำลังจะเกิดขึ้น! ในปีหน้า คุณผู้ชมจะได้เห็นอะไรใหม่ๆ แน่นอน! และจะเป็นครั้งแรกที่คุณผู้ชมทางบ้านสามารถร่วมสนุกกับการแข่งขันทุกๆโปรแกรมของลุมพินีได้ด้วย...

คุณต้น สรพงษ์ ได้กล่าวปิดท้าย กล่าวขอบคุณ  คุณนานา – ครองขวัญ เลิศจารุอนันต์               ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลุมแม็กซ์ จำกัด  ที่ได้ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นให้มารับทำหน้าที่ CMO โดยระบุว่า “คุณนานาเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตั้งใจผลักดันลุมพินีให้กลายเป็นศูนย์กลางมวยไทยระดับโลก ทั้งในเชิงกีฬาวัฒนธรรม และธุรกิจความบันเทิง ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเดินหน้าไปพร้อมกัน  ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและทีมสนามมวยลุมพินีด้วยนะครับ”















“บริษัท ลุมแม็กซ์” จำกัด ร่วมกับกองทัพบก “สนามมวยลุมพินี” ฉลองครบรอบ 69 ปี ประกาศวิสัยทัศน์ก้าวไกลสู่ระดับสากล?“ต้น สรพงษ์ จิตต์สุนทร” รุกปี 2026 เดินหน้าทวงบัลลังก์เขย่าวงการมวยไทย
“บริษัท ลุมแม็กซ์” จำกัด ร่วมกับกองทัพบก “สนามมวยลุมพินี” ฉลองครบรอบ 69 ปี ประกาศวิสัยทัศน์ก้าวไกลสู่ระดับสากล?“ต้น สรพงษ์ จิตต์สุนทร” รุกปี 2026 เดินหน้าทวงบัลลังก์เขย่าวงการมวยไทย
“บริษัท ลุมแม็กซ์” จำกัด ร่วมกับกองทัพบก “สนามมวยลุมพินี” ฉลองครบรอบ 69 ปี ประกาศวิสัยทัศน์ก้าวไกลสู่ระดับสากล?“ต้น สรพงษ์ จิตต์สุนทร” รุกปี 2026 เดินหน้าทวงบัลลังก์เขย่าวงการมวยไทย
“บริษัท ลุมแม็กซ์” จำกัด ร่วมกับกองทัพบก “สนามมวยลุมพินี” ฉลองครบรอบ 69 ปี ประกาศวิสัยทัศน์ก้าวไกลสู่ระดับสากล?“ต้น สรพงษ์ จิตต์สุนทร” รุกปี 2026 เดินหน้าทวงบัลลังก์เขย่าวงการมวยไทย
“บริษัท ลุมแม็กซ์” จำกัด ร่วมกับกองทัพบก “สนามมวยลุมพินี” ฉลองครบรอบ 69 ปี ประกาศวิสัยทัศน์ก้าวไกลสู่ระดับสากล?“ต้น สรพงษ์ จิตต์สุนทร” รุกปี 2026 เดินหน้าทวงบัลลังก์เขย่าวงการมวยไทย
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น