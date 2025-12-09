ชัยนาท - ชัยนาทแถลงข่าวจัดงาน "เขื่อนเจ้าพระยารําลึก 69 ปี บุปผาราชินีผู้เป็นนิรันดร์" เพื่อย้อนรําลึกวัยวันวานย้อนยุคปี พ.ศ. 2500 และรําลึกถึงความงดงามของ"ควีนสิริกิติ์"
วันนี้( 9 ธ.ค.) เวลา 17.00 น.นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานเขื่อนเจ้าพระยารําลึก ครบรอบ 69 ปี ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 17-21 ธันวาคม 2568 ณ บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมี นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท พ.ต.อ.เอกราช ช่วยศรี รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชัยนาท นายสงกรานต์ ชลอศรีทอง ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 12 นางสาววิมลฤดี ฟักมณี รองผู้อํานวยการสํานักงาน ททท. สํานักงานลพบุรี และนางฉลอม สงล่า ประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) ร่วมกันแถลงข่าว
นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า เขื่อนเจ้าพระยาชัยนาท เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก ที่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ภายในจังหวัด ด้วยศักยภาพของจังหวัดชัยนาท 8 อําเภอ 51 ตําบล มีแหล่งท่องเที่ยวจากความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ที่จะส่งผลประโยชน์ให้กับทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของชัยนาท การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจากภายนอกได้รู้จักรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของเขื่อนเจ้าพระยาและรู้จักจังหวัดชัยนาทในมุมมองที่ต่างจากเดิม
เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นแห่งแรกของประเทศไทย เป็นโครงการชลประทานประเภทเหมืองฝาย ทําหน้าที่ทดนําเข้าระบบคลองส่งน้ำของโครงการต่างๆในช่วงฤดูแล้งและระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนหรือช่วงน้ำหลาก เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดชัยนาท ในปี พ.ศ. 2445 มีการริเริ่มในการสร้างเขื่อน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มาถึงปี พ.ศ. 2495 เริ่มก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2500 ในสมัยรัชกาลที่ 9 จึงขนานนามว่าเขื่อน 5 แผ่นดิน เขื่อนเจ้าพระยาก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย ไม่เพียงแต่ในจังหวัดชัยนาท ยังกระจายไปพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางอีกหลายจังหวัด คนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมการเกษตร การไฟฟ้า เขื่อนเจ้าพระยาช่วยบริหารจัดการน้ำให้พอเหมาะไม่ว่าจะฤดูแล้ง หรือฤดูน้ำหลาก หรือมรสุม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาเป็นจุดที่มีทัศนียภาพสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน ทํากิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นการเดินเที่ยวชม การวิ่ง การปั่นจักรยาน และยังมีสถานที่สําคัญให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว เช่น อาคารสัญลักษณ์สถาน แท่นจารึก โบสถ์หลวงพ่อหิน เป็นต้น
เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเทียว ที่อนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตชุมชนให้คงอยู่สืบไป จึงกลายเป็นศักยภาพที่สําคัญของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สอดคล้องกับประเด็น
การพัฒนาของจังหวัด และกระตุ้นเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาทอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และภาคบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่า การจัดงานในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเพิ่มรายได้ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดในช่วงที่มีการจัดกิจกรรม แต่ยังจะส่งผลพวงไปถึงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย
สําหรับงาน "เขื่อนเจ้าพระยารําลึก 69 ปี" จัดขึ้น 5 วัน ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2568 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 - 22.00 น. ณ เขื่อนเจ้าพระยาชัยนาท อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ การกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของชัยนาท ชวนนักท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์แห่งความสนุกยามค่ำคืน
สำหรับปีนี้จัดขึ้นในธีม "เขื่อนเจ้าพระยารําลึก 69 ปี บุปผาราชินีผู้เป็นนิรันดร์" (The Eternal of Gorgeous)เพื่อย้อนรําลึกวัยวันวานย้อนยุคปี พ.ศ. 2500 และรําลึกถึงความงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดเขื่อนเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2500
สำหรับกิจกรรมในงานมีมากมาย อาทิ ล่องเรือ ยลวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ตรึงตราชัยนาทยามเย็น ลุ้นร่วมกิจกรรมชมวิวท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เพลิดเพลินกับ การแสดงบอลลูนหลากสีสัน และไฟแสงสีแห่งเขื่อนเจ้าพระยา แหล่งรวมร้านค้าที่ดีเด่นดัง อร่อยทั่วชัยนาทกว่า 120 ร้านค้า และพลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ตของศิลปินที่มีชื่อเสียง วันที่ 17 ธันวาคม 2568 พบกับ เล็ก รัชเมศจ์ วันที่18 ธันวาคม MusKeteers 19 ธันวาคม เม้ก อภิสิทธิ์ 20 ธันวาคม รําวงชาวบ้าน เอก รังสิโรจน์ โฟร์เอสคอมโบ้ 21 ธันวาคมลําไย ไหทองคํา โดยเปิดให้ได้รับชมกันฟรี !! อย่างเต็มอิ่ม
จึงขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: เขื่อนเจ้าพระยารําลึก หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท