“เขาทราย แกแล็คซี่” นำทีมศิษย์ “พระอาจารย์แดง” ร่วมงานกฐินใหญ่ วัดป้อมรามัญ คึกคัก – คอหวยไม่พลาดส่องยอดเงินทำบุญ 341,018 บาท

พระนครศรีอยุธยา – “เขาทราย แกแล็คซี่” ตำนานนักชกขวัญใจชาวไทย นำทีมคณะศิษย์ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดป้อมรามัญ จ.อยุธยา โดยมี “พระอาจารย์แดง” เกจิดังเมืองกรุงเก่า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ บรรยากาศคึกคัก ศิลปินลูกศิษย์ร่วมร้องบทเพลงธรรมะสุดอบอุ่น ขณะยอดเงินทำบุญทะลุ 341,018 บาท ชาวบ้านแห่จด “เลขเด็ด” เสี่ยงโชคงวด 16 ต.ค.
วันนี้ (12 ต.ค.) ที่วัดป้อมรามัญ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยากาศงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2568 เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมี พระครูเกษมจันทวิมล (พระอาจารย์แดง) เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกี เขต 3 เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ เกจิดังเมืองกรุงเก่า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ภายในงานมีคณะศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานจำนวนมาก อาทิ นายสุระ แสนคำ หรือ “เขาทราย แกแล็คซี่” อดีตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทย, นายชัชชัย ศาสตราภัย นักธุรกิจ พร้อมครอบครัว รวมถึงศิลปินนักร้อง “เก้า กรุงเก่า” และ “ปอ จอมนางแห่งลุมพินี” ที่มาร่วมสร้างสีสันในงานบุญครั้งใหญ่
ภายในงานมีการตั้งโรงทานบริการอาหารคาวหวาน ผลไม้ และเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน พร้อมการแสดงบทเพลงธรรมะจากเหล่าศิลปินลูกศิษย์ สร้างบรรยากาศแห่งรอยยิ้มและความสุขให้กับประชาชนที่มาร่วมทำบุญ
โดยทางวัดได้ประกาศยอดปัจจัยร่วมทำบุญกฐินสามัคคีปีนี้รวมทั้งสิ้น 341,018 บาท เพื่อนำไปบูรณะปรับปรุงกุฏิพระภายในวัด ซึ่งหลังประกาศยอดทำบุญ ชาวบ้านและนักเสี่ยงโชคต่างไม่พลาดจด “เลขยอดเงินบุญ” ไปตีเป็นเลขเด็ด ขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลภายในวัดเผยว่า “เลข 341018” ขายหมดเกลี้ยงในเวลาไม่ถึงชั่วโมง