จัดใหญ่! นัดปฐมฤกษ์ ศึกมวย DOUBLE IMPACT Muay Thai and Boxing "นริส สิงห์วังชา"

สนามมวยลุมพินีต้องลุกเป็นไฟ กับศึกมวย DOUBLE IMPACT Muay Thai and Boxing รายการนี้มีทั้งมวยไทย - มวยสากล - มวยคนดัง ที่ขนนักสู้มาประชันฝีมือกันแบบจัดเต็ม จัดโดย นริส สิงห์วังชา ร่วมกับ Highland Boxing Promotion เปิดมิติใหม่ จัดมวยโลกชิงเข็มขัด 2 เส้น 2 สถาบัน ABF และ WBC ASIA พร้อมมวยไทย 3 ยก , ปริญญา เจริญผล หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ (น้องตุ้ม มวยไทยยิม) มาโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย , มวย Youtuber , โชว์คีตะมวยไทย และ พบกับวีรบุรุษนักชกขวัญใจชาวไทย เขาทราย แกแล็คซี่ อดีตนักมวยแชมป์โลก มาร่วมรายการนี้อีกด้วย รับประกันความดุเดือด แฟนๆ คอมวยเตรียมส่งพลังเสียงเชียร์กันได้ วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 ลุมพินีเดือดแน่นอนเมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 ที่ มิรินน์ คลับ RCA ได้มีการตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนักนักมวยอย่างเป็นทางการ นักชกที่จะขึ้นเวทีทำศึกมวย DOUBLE IMPACT Muay Thai and Boxing โดยมี นายนริส สิงห์วังชา ประธานสหพันธ์มวยแห่งเอเชียหรือ (ABF) และ ประธานที่ปรึกษา พร้อมด้วย สองโปรโมเตอร์ นายศุภณัฐ จันทร์แรม และ มิสเตอร์บริโก้ ซานติก โปรโมเตอร์ชาวฟิลิปปินส์ จัดเต็มด้วยคู่มวยฝีมือดีทั้งหมด 12 คู่มวยมันส์ โดยทำการตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนักนักมวยที่มิรินน์ คลับ RCA ผลปรากฎว่านักมวยทุกคู่ผ่านการตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนักอย่างไม่มีปัญหา โดยมีสองโปรโมเตอร์ นายศุภณัฐ จันทร์แรม และ มิสเตอร์บริโก้ ซานติก ชาวฟิลิปปินส์ พร้อมด้วย แพทย์จากสนามมวยเวทีลุมพินี เป็นผู้ตรวจร่างกาย และร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนักนักมวยในครั้งนี้ โดยคู่เอก เป็นการป้องกันเข็มขัดแชมป์ ABF รุ่น ซูเปอร์มิดเดิ้ลเวท ในพิกัด 168 ปอนด์ ระหว่าง กิตติพงศ์ เจียน ห่าวโห่ ลูกครึ่งไทยสิงคโปร์ ปะทะนักมวยอเมริกา วิลล์ โชป (10 ยก) ส่วนอีกคู่เป็นการชกชิงเข็มขัดแชมป์ WBC ASIA รุ่นซิลเวอร์บริสเตอร์เวท ในพิกัด 224 ปอนด์ ระหว่าง ฮัมซา อัลบาบาฮานี นักชกจากประเทศคูเวต ปะทะกับ เอกภพ ไอร์แลนด์ยิม นักชกไทย (8 ยก) ชั่งผ่านฉลุยพร้อมที่จะขึ้นตะบันหมัดสุดมันส์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (ถนนรามอินทรา) ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปส่วนผลการชั่งนัำหนักนักมวยคู่อื่น ๆ มีดังนี้คู่ที่ 1. อุ่นเครื่อง 8 ยก รุ่นเฟเธอร์เวท 126 ปอนด์ ระหว่าง ไมเคิล อาลู ตูยาน อเมริกา พบกับ เพชรอุบล ส.บางครุคู่ที่ 2. อุ่นเครื่อง 6 ยกรุ่นเฟเธอร์เวม 126 ปอนด์ ระหว่าง กรีติภัค ไฮแลนด์ยิม พบกับ ลิซ่า ลอสเทลมี่ อิหร่านคู่ที่ 3. อุ่นเครื่อง 8 ยกรุ่นบริสเตอร์เวท 224 ปอนด์ ระหว่าง ทาเยล จาฟารอฟ อาร์เซอร์ใบจัน พบกับ วีรภัทร ทรายแก้วยิมคู่ทั่ 4. อุ่นเครื่อง 8 ยกรุ่นครุยเซอร์เวท 200 ปอนด์ ระหว่าง โลรี่ แลมเบิอร์ท แคเมอร์ลูน พบกับ กล้าณรงค์ ทรายแก้วยิมคู่ที่ 5. ป้องกันแชมป์ ABF รุ่นซุปเปอร์มิดเดิลเวท 168 ปอนด์ 10 ยก ระหว่าง กิตติพงศ์ เจียน เห่า โฮ ลูกครึ่งไทยสิงคโปร์ พบกับ วิล ชอฟ อเมริกาคู่ที่ 6. ชิงแชมป์ว่างWBC Asia รุ่นซิลเวอร์บริสเตอร์เวท 224 ปอนด์ 8 ยก ระหว่าง แฮมซ่า อาบาร์ บาฮานี่ คูเวต พบกับ เอกภพ ไฮแลนด์ยิมคู่ที่ 7. มวยไทยหญิง 3 ยก รุ่นพินไฟท์ 100 ปอนด์ เพชรสายฟ้า ไฮแลนด์ยิม พบกับ เพชรหนูนา ส.วารุณีมวยไทยคู่ที่ 8. อุ่นเครื่อง 3 ยก รุ่นอตอร์มเวท 105 ปอนด์ ระหว่าง เหนือฟ้า ศ.ทรงธรรม พบกับ เปรี้ยวหวาน เพชรไพรัชคู่ที่ 9. อุ่นเครื่อง 3 ยก รุ่นเฟเธอร์เวท 126 ปอนด์ ระหว่าง เพชรชมภู ป.ปุ๋ยบุญพืช พบกับ ชอร์ ทา เจียง เมียนม่าคู่ที่ 10. อุ่นเครื่อง 3 ยก รุ่นซุปเปอร์ฟลายเวท 115 ปอนด์ ระหว่าง เพชรชุแพ ไฮแลนด์ยิม พบกับ ศศิธร ศูนย์กีฬาคลองเตยคู่ที่ 11. อุ่นเครื่อง 3 ยกรุ่นแบนตั้มเวท 118 ปอนด์ ระหว่าง นัท บากิ มิาเตอรฺไฟต์ พบ ลิงน้อย มัสเซินบ็อกคู่ที่12 คู่ปิดท้ายรายการ อุ่นเครื่อง 3 ยกรุ่นเวลเตอร์เวท 168 ปอนด์ ระหว่าง มะเส็ง มิสเตอร์ไฟต์ พบกับ พัน เสื้อม่วงศึกมวย DOUBLE IMPACT Muay Thai and Boxing อาทิตย์นี้มีเดือด ไปเชียร์ความดุเดือด เด็ดๆ มันส์ๆ กันได้เลย ซึ่งนักมวยจะขึ้นปะทะหมัดกันในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 แฟนๆ คอมวยมาร่วมชมร่วมเชียร์กันให้สนั่นบนสังเวียนผืนผ้าใบได้ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (ถนนรามอินทรา) ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป