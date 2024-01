ระเบิดศึกมวยมันส์ชิงเข็มขัด 2 เส้น ในรายการ FCC THAILAND 3 FCC BOXING TEAM VS ASI

แฟนกำปั้นเมืองพัทยาสุดคึกกับศึกมวยมันส์ชิงเข็มขัด 2 เส้น ในรายการ FCC THAILAND 3 FCC BOXING TEAM VS ASIA จัดโดย FCC-THAILAND INTERNATIONAL BOXING PROMOTIONS ของ อเลสซิโอ้ บิซุสติ และทีมงานคุณภาพ ร่วมฉลองปีมังกร 2567 พบ 13 คู่มวยสุดเดือดคืนพรุ่งนี้ 26 ม.ค.67 เริ่มคู่แรก 16.45 น. ที่เวทีมวยชั่วคราว FCC FIGHT CLUB CHAMPIONSHIP THAILAND พัทยาวันที่ 26 มกราคม 2567 ที่ เวทีมวยชั่วคราว FCC FIGHT CLUB CHAMPIONSHIP THAILAND อเลสซิโอ้ บิซุสติ โปรโมเตอร์และแชมป์ชาวอิตาลี พร้อมทีมงานคุณภาพในนาม FCC-THAILAND INTERNATIONAL BOXING PROMOTIONS จัดศึกกำปั้นเดือดต้อนรับปีมังกรประกบ 13 คู่มวยมันส์ชิงเข็มขัด 2 เส้นในรายการ FCC THAILAND 3 FCC BOXING TEAM VS ASIA โดยวันนี้นักมวยที่จะลงแข่งขันได้ทำการตรวจร่างกาย ซึ่งนักมวยชายและหญิงทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมดวลกำปั้น และชั่งน้ำหนักผ่านในพิกัดพร้อมแข่งขันในวันพรุ่งนี้ สำหรับคู่มวยในรายการประกอบไปด้วยคู่แรกรุ่น Featherwe eight 126 ปอนด์ (8 ยก) ซวน จู กู กำปั้นเกาหลีพบกับ นิรันดร์ เบ้านอก นักชกไทยคู่ที่ 2 พิกัด Super Welterweight 154 ปอนด์ (6 ยก) ริคาร์โด้ ริซซี่ จอมดีเดือดจากอิตาลีเจ้าของสถิติชนะรวด 5 นัดขออัดกำปั้นไทยเจ้าถิ่น วรพล ส.บางครุคู่ที่ 3 พิกัด 200 ปอนด์ Cruiserweight (6 ยก) ลัมรานี่ อับเดอเรซซัค ยักษ์ใหญ่ชาวอัลจีเรี่ยน ปะทะ ยุทธนา สิงห์มนัสศักดิ์ยิมส์ กำปั้นไทยคู่ที่ 4 พิกัด 135 ปอนด์ Lightweight (10 ยก) แฝดนรกจากตุรกี อีฟี่ เดริน คานุค พบกับกำปั้นวัย 34 ปีชาวไทย ปัญญา อุทกคู่ที่ 5 พิกัด 147 ปอนด์ Welterweight (6 ยก) วาลิด เอล คีฮัล จากโมร็อคโค ดวลหมัดสิงห์เฒ่าวัย 47 กะรัตชาวไทย เวชยันต์ ส.บางครุคู่ที่ 6 พิกัด 147 ปอนด์ Welterweight (4 ยก) เรซ่า ม็อกฮัดดาซี่ นักชกป้ายแดงจากอิหร่านขอชน อิบราฮิม ชาบาเน่ กำปั้นฝรั่งเศสคู่ที่ 7 พิกัด 140 ปอนด์ Super Lightweight (6 ยก) โมฮัมหมัด ซามานี่ จากอัฟกานิสถาน ดวลหมัดกับ อธิบดี ศรีขาว นักชกไทยคู่ที่ 8 พิกัด 140 ปอนด์ Super Lightweight (6 ยก) ซาการี เอล จามารี นักชกสายพันธุ์ดุจากโมร็อคโค จะถล่ม พีรพัฒน์ โตบัว กำปั้นชาวไทยคู่ที่ 9 พิกัด 168 ปอนด์ Super Middleweight (6 ยก) แฟร้งค์ อตันกาน่า จากฝรั่งเศส เจ้าของสถิติชนะน็อค 3 นัดรวด พร้อมคว่ำนักชกไทยมุมน้ำเงิน ธีรพงษ์ ดีคู่ที่ 10 พิกัด 135 ปอนด์ Lightweight (8 ยก) นิโคลัส มวันจี จากเคนย่า พบกับนักชกเจ้าถิ่น สุนทร มานพชัยยิมส์คู่ที่ 11 คู่มวยหญิงพิกัด 115 ปอนด์ Super Flyweight (10 ยก) ฮี จูง ยู จากเกาหลีพบกำปั้นสาวไทย จิตรฑมาส มานพชัยยิมส์คู่ที่ 12 รองคู่เอกป้องกันเข็มขัด WBC Asia Continental Super Lightweight 140 ปอนด์ (10 ยก) อีโก้ เอริน โคนุค อีกหนึ่งในคู่แฝดนรกเจ้าของเข็มขัดชาวตุรกีพบผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ โจเซ่ โรด้า และ ปิดท้ายด้วยคู่เอกมวยยักษ์ชิงเข็มขัด WBS Asia Continental Bridgerweight 220+ ปอนด์ (8 ยก) อเลสซิโอ้ บิซุสติ กำปั้นอิตาลีพ่วงตำแหน่งโปรโมเตอร์ผู้จัดขอลุ้นเข็มขัดเส้นที่สองกับยักษ์ใหญ่จากคาบสมุทรเกาหลี ซุง จิน กวักติดตามความสนุกเร้าใจจาก FCC THAILAND 3 FCC BOXING TEAM VS ASIA ที่เวทีมวยชั่วคราว FCC FIGHT CLUB CHAMPIONSPIP THAILAND เมืองพัทยา ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เริ่มชกคู่แรก 16.45 น.