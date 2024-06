สองโปรโมเตอร์คู่เขยไทย-ปินส์ จัดมวยสุดมัน 15 คู่ ชิงเข็มขัด 5 เส้น จาก 3 องค์กร

ลุ้นกันเต็มอิ่มเมื่อ "สองโปรโมเตอร์คู่เขยไทย-ปินส์" นายศุภณัฐ จันทร์แรม และ บริโก้ ซานติก จัดคู่มวยสุดมัน 15 คู่ มีชิงเข็มขัด 5 เส้นจาก 3 องค์กรมวยโลก พร้อมตะบันหน้ากันวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ที่ SPACE PLUS RCA PLSZA รัชดาภิเษกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ MIRIN CLUB รัชดาภิเษก NARIS HIGHLAND SPACEPLUS BOXING PROMOTIONS โดยสองโปรโมเตอร์คู่เขยไทย-ปินส์ นายศุภณัฐ จันทร์แรม และ บริโก้ ซานติก พร้อมสองที่ปรึกษาใหญ่ คุณนริส สิงห์วังชา ประธานสหพันธ์มวยแห่งเอเชีย ABF และ พล.ต.ดำรงค์ สิมะขจรบุญ นำ 15 คู่มวยชาย-หญิง ที่จะดวลกำปั้นกันในรายการ "THE CONTENDER" มาตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นชก ซึ่งเดือนนี้สองโปรโมเตอร์ไทย-ปินส์ จัดหนักจัดเต็มให้แฟนกำปั้นชมกันแบบจุกๆกับ 15 คู่มวยสุดมันส์พร้อมชิงเข็มขัด 5 เส้นจาก 3 องค์กรมวยโลก โดยมีผู้แทนจาก 3 องค์กรมวย WB0 , WBC และ ABF มาร่วมเป็นสักขีพยาน โดยผลการตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนักนักมวยทุกคนสุขภาพแข็งแรง และมีน้ำหนักอยู่ในพิกัดพร้อมขึ้นชกทุกคน โดย 15 คู่มวยสุดมันส์ในรายการนี้ประกอบไปด้วยคู่ที่ 1 เปิดหัวด้วยคู่มวยหญิงรุ่นซุปเปอร์เวลเธอร์เวท น้ำหนัก 154 ปอนด์ (6 ยก) คอนนี่ ชาน จากออสเตรเลียมุมแดง พบกับกำปั้นสาวไทยมุมน้ำเงิน อัญชลี มั่นคงคู่ที่ 2 รุ่นเวลเธอร์เวท 147 ปอนด์ (6 ยก) กาลิด ฟาฮัดส์ นักชกป้ายแดงจากกาตาร์ในมุมแดงขึ้นสังเวียนไฟ้ท์แรกพบกับกำปั้นไทยมุมน้ำเงินที่เพิ่งผ่านสังเวียนไฟ้ท์แรกด้วยสถิติชนะ วัชระ ศิษย์ดู๋คู่ที่ 3 มวยใหญ่รุ่นครุยเซอร์เวท 200 ปอนด์ (6 ยก) กำปั้นจากคูเวตมุมแดง ฮัมซา อัลบาห์บาฮานี่ เจ้าของสถิติชนะ ปะทะนักชกปากีสถาน อาบี โจซี่ ข่าน มุมน้ำเงินคู่ที่ 4 รุ่นไลท์เวท 135 ปอนด์ (6 ยก) ทาเยล จาฟาลอฟ ซัลมาล เมอร์ซา จากสหราชอาณาจักรมุมแดง พบนักชกไทยเจ่าถิ่นมุมน้ำเงิน ศรราม โสภากูลคู่ที่ 5 รุ่นมิดเดิ้ลเวท 160 ปอนด์ (6 ยก) คู่นี้เดือดแน่เมื่อ อาเมอร์ ฮอสเซี่ยน ซามี่ เซกัลเดฮี กำปั้นอิหร่านเจอกับนักชกจากสหรัฐฯ วิลเลี่ยม ชูปคู่ที่ 6 มวยหญิงรุ่นแบนตั้มเวท 118 ปอนด์ (6 ยก) ลินน์ แซนด์สตรอม กำปั้นสาวชาวออสซี่มุมแดง พบกับนักชกสาวไทยเจ้าถิ่นมุมน้ำเงิน ประกายรัตน์ ปูนอินเตอร์คู่เอกคู่ที่ 7 ชิงเข็มขัดว่าง ABF Heavyweight 220 ปอนด์ (10 ยก) ไทมัวร์ ข่าน กำปั้นปากีสถานมุมแดง ประกาศคว่ำนักชกไทยมุมน้ำเงิน ณัฐพล ปลั่งพิมาย เพื่อคว้าแชมป์กลับบ้านคู่เอกคู่ที่ 8 ชิงเข็มขัดว่าง WBO International Light Fly Weight Title 108 ปอนด์ (10 ยก) ฮิน ติง ชาน กำปั้นสาวจอมตะลุยจากฮ่องกงมุมแดง เจ้าของสถิติชนะ 6 นัดรวดพบกับกำปั้นสาวไทยมุมน้ำเงิน ปิยลักษณ์ มานพชัยยิมส์คู่ที่ 9 รุ่นเวลเธอร์เวท 147 ปอนด์ (6 ยก) อัสมัน วาเซียร์ นักชกปากีสถานมุมแดง พบกับ เจษฎา มานพชัยยิมส์ นักชกไทยมุมน้ำเงินคู่ที่ 10 รุ่นเวลเธอร์เวท 147 ปอนด์ (6 ยก) โจเอล เลวิส กำปั้นชาวออสซี่มุมแดง พบกับกำปั้นอิหร่านมุมน้ำเงิน มาห์ดี ซาบาห์คู่เอกคู่ที่ 11 มวยหญิงชิงเข็มขัดว่าง WBC Asia Female Fly Weight Title 112 ปอนด์ (8 ยก) เจสเซเบล ปากาดวน กำปั้นสาวฟิลิปปินส์มุมแดง ดวลกำปั้นเพื่อเขผ็มขัดเส้นนี้กับ พิมชนก สิงห์มนัสศักดิ์ยิมส์ กำปั้นสาวไทยมุมน้ำเงินคู่เอกคู่ที่ 12 ป้องกันเข็มขัด WBC Asia Continental Light Heavy Weight Title 175 ปอนด์ (10 ยก) อัดลี ฮาฟิดซ เจ้าของเข็มขัดชาวมาเลเซียมุมแดงพบกับผู้ท้าชิงชาวไทยมุมน้ำเงิน รัฐวุฒิ ปูนอินเตอร์คู่ที่ 13 รุ่นซุปเปอร์เวลเธอร์เวท 154 ปอนด์ (8 ยก) อับเดลเลลาห์ คารูม กำปั้นสิงค์โปร์มุมแดง ซัดกับกำปั้นไทยมุมน้ำเงิน ชัยวัฒน์ เหมือนพงษ์คู่ที่ 14 รุ่นเฟเธอร์เวท 126 ปอนด์ (8 ยก) มิคาเอล อรูไทยัน นักชกอาร์เมเนียมุมแดง พบกับนักไทยมุมน้ำเงิน สุขประเสริฐ พรพิทักษ์คู่เอกคู่ที่ 15 ชิงเข็มขัดว่าง WBC Asia Silver Light Heavy Weight Title 175 ปอนด์ (10 ยก) แม็ท ฟลอยด์ กำปั้นหนุ่มจากออสเตรเลียซ้อมหนักเพื่อขอดวลเดือดกำปั้นไทยมุมน้ำเงิน เทอดศักดิ์ สิงห์มนัสศักดิ์ยิมส์ ใครชนะแชมป์ตามไปเชียร์ความดุเด็ดเผ็ดมันส์กันได้กับ ศึก THE CONTENDER ซึ่งนักมวยขึ้นตะบันหน้ากันในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 สำหรับแฟนมวยมาร่วมมาเชียร์กันให้สนั่นรอบสังเวียนผืนผ้าใบได้ที่เวทีมวยชั่วคราว RCA Plaza รัชดาภิเษก เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป