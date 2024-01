"ดาห์ก้า" กำปั้นอินเดีย ชนะคะแนน "อัฟริดี" คว้าแชมป์ WBA Asia South Middleweight

คูลเบีย์ ดาห์ก้า กำปั้นอินเดียคว้าแชมป์ WBA Asia South Middleweight ด้วยการชนะคะแนน ชาเฮอร์ อัฟริดี จากปากีสถานในคู่เอกศึกกำปั้นต้อนรับปีมังกร ROAD OF DRAGONS" จัดโดย NARIS - HIGHLAND - PRO BOX TV - SPACEPLUS BOXING PROMOTIONS ของสองโปรโมเตอร์คู่เขย"ไทย-ปินส์" ศุภณัฐ จันทร์แรม , บริโก้ ซานติก ที่จับมือกับ หลิว กังโปรโมเตอร์ชาวจีนวันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ เวทีมวยชั่วคราว RCA PLAZA รัชดาภิเษก สองโปรโมเตอร์คู่เขย"ไทย-ปินส์" นายศุภณัฐ จันทร์แรม และ บริโก้ ซานติก แห่ง NARIS - HIGHLAND - SPACEPLUS BOXING PROMOTIONS จับมือกับ หลิว กัง โปรโมเตอร์ชาวจีน จัดศึกกำปั้นชิงเข็มขัด 2 เส้น 2 สถาบันพร้อมคู่มวยอีก 8 คู่ในรายการ " ROAD OF DRAGONS" โดยการสนับสนุนจากสองที่ปรึกษา "พ่อพระวงการมวย"คุณนริส สิงห์วังชา และ พล.ต.ดำรงค์ สิมะขจรบุญ โดยผลการแข่งขันในรายการนี้ทั้ง 10 คู่คู่แรกมวยไทยพิกัด 51 ก.ก. (3 ยก) แม็กซิม กูยาร์ด นักมวยไทยชาวฝรั่งเศส มุมแดง พบกับ วิทสยาม ศิษย์ชาญสิงห์ นักมวยไทยเจ้าถิ่นมุมน้ำเงิน คู่นี้ วิทสยาม อาศัยรูปร่างสูงยาวเตะเจาะยางนักมวยฝรั่งเศสที่พยายามแก้ทางด้วยการเข้าวงในหวังน็อคด้วยหมัด แต่วิทสยามก็ยืนระยะได้ครบ 3 ยกชนะคะแนนไปสนุกคู่ที่ 2 มวยไทยหญิงพิกัด 48 ก.ก. เพชรนารี ศิษย์ปูกุ้ง นักมวยสาวไทยเจ้าถิ่นอาศัยดักออกแข้งได้หนักหน่วงแม่นยำเอาชนะคะแนนนักมวยไทยชาวฝรั่งเศส เซนาบู โคเนท ที่ออกอาวุธได้ครบเครื่องทั้งหมัดเท้าเข่าศอกเมื่อครบ 3 ยกคู่ที่ 3 อุ่นหมัดรุ่นเวลเตอร์เวท 147 ปอนด์ (6 ยก) ดาลิงการ่า ทีเวลล่า กำปั้นออสซี่มุมแดง ยิงขวาตรงได้หนักหน่วงชนะ ทีเคโอ ยก 1 นักชกไทยเจ้าถิ่น ศรราม เตหิรัณ มุมน้ำเงินคู่ที่ 4 อุ่นหมัดรุ่นไลท์เวท 135 ปอนด์ (6 ยก) ซูร่า ชัคม่า จากบังคลาเทศมุมแดง มาฟอร์มดุออกหมัดชุดซ้ายขวาส่งกำปั้นไทย ศรราม โสภากูล มุมน้ำเงินลงไปนับสิบชนะทีเคโอไปต้นยก 2คู่ที่ 5 อุ่นหมัดรุ่นไลท์เวท 135 ปอนด์ (8 ยก) จายย์ เลน เทเลอร์ กำปั้นแดนจิงโจ้ ฟิตซ้อมมาดีออกอาวุธใส่จนนักชกไทย พลวัฒน์ มานพชัยยิมส์ มุมน้ำเงินหมดทางสู้กรรมการยุติการชกชูมือให้กำปั้นออสซี่ชนะทีเคโอไปในยกที่ 1คู่ที่ 6 อุ่นหมัดรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวท 154 ปอนด์ (8 ยก) เซอร์จี้ โวโรเบฟ อีกหนึ่งกำปั้นจากออสเตรเลียมุมแดงเจ้าของสถิติชนะ 19 แพ้ 2 ดวลเดือดกับนักชกชกไทย ชัยวัฒน์ เหมือนพงษ์ มุมน้ำเงินจนถึงยก 6 ก่อนออกหมัดชุดใหญ่ใส่ชนะทีเคโอไปเพิ่มสถิติชนะเป็นนัดที่ 20คู่ที่ 7 อุ่นหมัดรุ่นเฮฟวี่เวท 220+ ปอนด์ (6 ยก) ไทมัวร์ ข่าน ยักษ์ใหญ่จากปากีสถาน เช็คบิลไวยิงขวาตรงเข้ากรามซ้าย ชินกฤต สิงห์มนัสศักดิ์ยิมส์ นักชกไทยมุมน้ำเงินจอดป้ายพ่ายทีเคโอไปในยกที่ 1คู่ที่ 8 อุ่นหมัดกำปั้นหญิงรุ่นแบนตั้มเวท 118 ปอนด์ (10 ยก) ลินน์ แซนด์สตรอม นักชกหญิงออสซี่มุมแดง แลกหมัดกับกำปั้นสาวไทย อริสรา มานพชัยยิมส์ มุมน้ำเงินตลอด 10 ยกท่ามกลางเสียงเชียร์ของกองเชียร์ออสเตรเลียและไทยทั้งสองมุม แต่กำปั้นสาวออสเตรเลียได้จังหวะออกอาวุธชัดเจนแม่นยำเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปคู่ที่ 9 หนึ่งในสองของคู่เอกในรายการชิงแชมป์เข็มขัดว่างสถาบัน ABF Super Middleweight 168 ปอนด์ (10 ยก) กิตติพงษ์ โฮ นักชกลูกครึ่งไทย-สิงค์โปร์ ซึ่งเจ้าตัวเลือกถือสัญชาติสิงค์โปร์ มุมแดงอาศัยความได้เปรียบส่วนสูงและช่วงชกเดินไล่ทุบนักชกไทย รุ่งโรจน์ มานพชัยยิมส์ มุมน้ำเงินได้นับ 8 ยก 3 ก่อนคุมเกมไว้ได้ตลอดจนปลายยก 5 กรรมการมองแล้วนักชกไทยไม่อยู่ในสภาพที่จะสู้ต่อยุติการชกให้ กิตติพงษ์ โฮ คว้าแชมป์ด้วยการชนะ ทีเคโอไปในยกที่ 5 และได้รับเกียรติจากคุณนริส สิงห์วังชา ประธานองค์กรมวย ABF ขึ้นแสดงความยินดีและคาดเข็มขัด ABF Super Middleweight ให้กับแชมป์คนล่าสุดคู่ที่ 10 อีกหนึ่งคู่เอกของรายการชิงเข็มขัดว่าง สถาบัน WBA Asia South Middleweight 160 ปอนด์ (10 ยก) ชาเฮอร์ อัฟริดี กำปั้นปากีสถานวัย 28 ปีมุมแดงเจ้าของสถิติชนะ 9 เสมอ 1 ไร้พ่ายทำศึกแห่งศักดิ์ศรีกับนักชกอินเดียมุมน้ำเงิน คูลเบีย ดาห์ก้า วัย 23 ปีที่มีสถิติชนะ 7 แพ้ 2 ดาห์ก้า นักชกอินเดียที่หนุ่มกว่าเปิดฉากเดินเข้าใส่ก่อนตั้งแต่เสียงระฆังดังส่วน อัฟริดี กำปั้นปากีสถานเน้นรัดกุมและทั้งคู่ดวลหมัดกันเดือดจนครบ 10 ยกอย่างสมศักดิ์ศรีคู่เอกของรายการ และผลแข่งขันกรรมการรวมคะแนนก่อนชูมือให้แชมป์เป็นของ คูลเบีย์ ดาห์ก้า จากอินเดียและทั้งหมดคือความสนุกสนานตื่นเต้นจาก 10 คู่มวยที่แฟนกำปั้นได้รับชมต้อนรับปีมังกรในรายการ "Road Of Dragons" ที่เวทีมวยชั่วคราว RCA PLAZA โดย NARIS - HIGHLAND - PRO BOX TV - SPACEPLUS BOXING PROMOTIONS ติดตามศึกกำปั้นในไฟท์ต่อไปช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้