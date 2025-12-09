อาทิตย์ทรงกลดพิธีเททองหล่อรูปเหมือน “สรพงศ์ ชาตรี” พี่น้องคนบันเทิง-แฟนคลับร่วมพิธี ระลึกถึงพระเอกขวัญใจ

ปรากฏการณ์อาทิตย์ทรงกลดขณะทำพิธีเททองหล่อรูปเหมือน “สรพงศ์ ชาตรี” ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง และผู้ก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)เมตตาบารมี เพื่อนำไปติดตั้งไว้ที่อาคารพิพิธภัณฑ์สรพงศ์ ชาตรี ภายในมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
มูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ร่วมกับประชาชนชาวสีคิ้ว ถือฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระเอกผู้ล่วงลับ เอก สรพงศ์ ชาตรี (กรีพงศ์ เทียมเศวต) ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง ทำพิธีเททองหล่อรูปเหมือนสรพงศ์ ชาตรี ขนาดความสูงเท่ากับตัวจริง ซึ่งออกแบบโดย ศิระ เลิศภูมิปัญญา โรงหล่อพระประติมากรรมประทานพร(โรงหล่ออาจารย์สุรินทร์) โดยพิธีจัดขึ้น ณ บริเวณพลับพลาทิศเหนือของมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) บ้านโนนกุ่ม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา ในหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดวงเดือน จิไธสงค์ ประธานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี , พิศรุตม์ เทียมเศวต และพัทธกฤต เทียมเศวต ลูกชายของ สรพงศ์ ชาตรี โดยมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมพิธี อาทิ นัยนา ชีวานันท์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ฤทธิ์ ลือชา, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ฯลฯ
เมื่อได้เวลามหามงคลฤกษ์ ประธานพิธีได้ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณของพระเอกตลอดกาล เอก สรพงศ์ ชาตรี จากนั้นได้ทำพิธีเททองหล่อรูปเหมือน สรพงศ์ ชาตรี ซึ่งมีพระเถราจารย์ร่วมพิธี รวมทั้งแฟนคลับและประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมพิธี ด้วยความระลึกถึงพระเอกขวัญใจตลอดกาล สรพงศ์ ชาตรี
ขณะทำพิธีเททองหล่อนั้นก็ได้เกิดปรากฏการณ์อาทิตย์ทรงกลดบนท้องฟ้า สร้างความฮือฮาให้กับผู้มาร่วมพิธี ถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลให้กับพิธีเททองหล่อในครั้งนี้ ภายหลังเสร็จพิธีทุกคนก็ยังรอคอยที่จะชมรูปหล่อของพระเอกตลอดกาล สรพงศ์ ชาตรี เมื่อเจ้าหน้าที่กระเทาะปูน ฉีดน้ำเผยให้เห็นรูปหล่อส่วนครึ่งตัวบน ทุกคนต่างชื่นชมในความผ่อง ความคล้าย ยิ่งทำให้ระลึกถึงพระเอกตลอดกาล สรพงศ์ ชาตรี
ดวงเดือน จิไธสงค์ ประธานมูลนิธิฯ เผยว่า จากที่เตรียมการมานาน เมื่อทุกอย่างพร้อมจึงถือฤกษ์ดีวันที่ 8 ธันวาคม วันคล้ายวันเกิดพี่เอก สรพงศ์ ประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือน เพื่อต่อยอดลมหายใจ ถือว่ารูปปั้นพี่เอก เป็นขวัญกำลังใจให้พวกเราได้สืบสานปณิธานคนบนฟ้าที่สร้างสรรค์ไว้
ขอกราบนมัสการ กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปที่เมตตามาร่วมเป็นเจ้าภาพ ขอบพระคุณหม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา ที่เมตตามาเป็นประธานแทนองค์ท่านมุ้ย(หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล) ขอบคุณคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เป็นผู้เททองหล่อ , เอม พิศรุตม์ อั้ม พัทธกฤต เทียมเศวต ลูกชายพี่เอกที่เป็นพลังใจ และคณะส่วนราชการ อำเภอสีคิ้วทุกภาคส่วน ประชาชน กัลยาณมิตร แฟนหนังแฟนละครของพี่เอกทุกท่านที่มาร่วมเป็นพลังบุญพลังใจให้กับคนอยู่ ในนามภรรยาพี่เอก สรพงศ์ ชาตรี ขอขอบคุณจากใจค่ะ”
ทางด้านลูกชาย พิศรุตม์ เทียมเศวต เผยถึงพิธีเททองหล่อรูปเหมือนคุณพ่อว่า “เรียกว่าอิ่มทั้งกายและจิต และก็บุญ ได้เห็นหลายคนยังคิดถึงคุณพ่อ ทั้งที่ท่านก็เสียไปนานแล้ว ขอขอบคุณหม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา, พี่เดือน ดวงเดือน จิไธสงค์ และทางมูลนิธิฯที่จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อระลึกคุณพ่อ รู้สึกดีที่ทุกคนยังนึกถึงคุณพ่ออยู่ และก็รู้สึกดีกับรูปคุณพ่อเวลาคนมาดูจะได้รู้สึกว่าคุณพ่อยังอยู่ที่นี่”
สำหรับการจัดสร้างรูปเหมือน สรพงศ์ ชาตรี นั้น เริ่มดำริมาจากหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล หรือ ท่านมุ้ย ผู้ซึ่ง สรพงศ์ ชาตรี รักและเคารพในฐานะผู้มีพระคุณและครูอาจารย์มาตลอด โดย ท่านมุ้ย อยากสร้างพิพิธภัณฑ์ของพระเอก สรพงศ์ ชาตรีเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมผลงานการแสดงภาพยนตร์และการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จึงได้มีการสร้างรูปหล่อเหมือนของ สรพงศ์ ชาตรี เพื่อนำไปติดตั้งไว้ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ สรพงศ์ ชาตรี ภายในมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และภายในอาคารพิพิธภัณฑ์จะมีนิทรรศการบอกเล่าถึงชีวประวัติ ผลงานการแสดงภาพยนตร์และละคร ตลอดจนการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เป็นการเชิดชูศิลปินแห่งชาติ