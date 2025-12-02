"บิ๊กโจ๊ก" จี้รัฐบาลเผยยอดแท้จริงผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่

"บิ๊กโจ๊ก" จี้รัฐบาลเปิดเผยข้อเท็จจริงยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ ยันข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนในพื้นที่-อาสากู้ภัย ระบุจำนวนสูงกว่าตัวเลขที่ภาครัฐรายงาน
วันนี้ ( 2 ธ.ค. ) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ว่า รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและการประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับจากประชาชน อาสากู้ภัย และบุคคลในพื้นที่ ระบุจำนวนผู้เสียชีวิตสูงกว่าตัวเลขที่ภาครัฐรายงาน โดยยกตัวอย่างข้อมูลที่ได้รับจาก บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และ เปิ้ล นาคร ซึ่งระบุจำนวนมากกว่าที่รัฐบาลประกาศ อีกทั้งตนยังรอการประสานอย่างเป็นทางการจากกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ช่วงเช้าเกี่ยวกับการรับมอบร่างผู้เสียชีวิต แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีประชาชนในพื้นที่โทรศัพท์ขอคำแนะนำจำนวนมากเกี่ยวกับขั้นตอนรับเงินเยียวยา จึงตัดสินใจเปิดเว็บไซต์ “www.hakparn.com” เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนแจ้งข้อมูล โดยยืนยันว่าจะช่วยประสานงานเรื่องเงินเยียวยาตามสิทธิที่ผู้เสียหายควรได้รับ ทั้งกรณี 9,000 บาท และ 2 ล้านบาท ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับเรื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
อดีต รอง ผบ.ตร.กล่าวต่อว่า บางครอบครัวนำร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาทันทีเพราะขาดความช่วยเหลือด้านการจัดการศพ ทำให้ไม่มีการลงข้อมูลในระบบรัฐ ซึ่งอาจทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตที่ประกาศต่ำกว่าความจริง จึงขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลมาโดยตรงเพื่อป้องกันการตกหล่นของสิทธิการเยียวยา และ การแจ้งเพื่อขอรับสิทธิ ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวถามถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการลงทะเบียนเยียวยา เช่น การให้ประชาชนเตรียมเอกสารจำนวนมาก ทั้งที่ภาครัฐสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบฐานข้อมูลประชาชน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ตอบว่า นี่คือสาเหตุที่ตนต้องเปิดเว็บไซต์และจัดทีมสมาคมชาวปักษ์ใต้มาช่วยประสาน เพราะประชาชนหลายคนไม่สามารถถ่ายภาพเอกสารได้ โทรศัพท์เสีย ไฟฟ้าดับ และไม่มีอุปกรณ์พื้นฐานในการติดต่อราชการ
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตมีข้อมูลจากหลายฝ่าย และตัวเลขในภาคสนามที่กลุ่มอาสารายงานสูงกว่าตัวเลขทางการมาก จึงอยากให้รัฐบาลเปิดเผยข้อเท็จจริง เพราะชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักและต้องการคำตอบที่ชัดเจน ส่วนข้อมูลที่มีการสั่งให้บางทีมกู้ภัยรอ ก่อนเข้าเก็บร่างผู้เสียชีวิต เจ้าตัวอ้างว่าเป็นคำบอกเล่าของอาสากู้ภัยรายหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์สื่อ แต่ย้ำว่าความสำคัญขณะนี้คือการเร่งช่วยเหลือและเร่งเยียวยาให้ประชาชนโดยเร็ว ไม่ควรมีเงื่อนไขที่ทำให้กระบวนการล่าช้า
พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ ยังกล่าวถึงการชันสูตรร่างผู้เสียชีวิตว่า ในกรณีอุทกภัยควรลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อให้ครอบครัวสามารถนำร่างไปประกอบพิธีและรับสิทธิได้เร็วขึ้น พร้อมระบุว่าช่วงค่ำวันนี้จะเดินทางลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อนำเครื่องปั่นไฟ รถน้ำ และโลงศพที่มีผู้บริจาคจำนวนมากไปช่วยเหลือประชาชน โดยย้ำว่าเว็บไซต์ “www.hakparn.com” เปิดขึ้นเพื่อประสานงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัย และไม่เกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพหรือการชักชวนใด ๆ
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวปิดท้ายว่า สิ่งที่ตนต้องการคือให้ภาครัฐเร่งเปิดเผยความจริงและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน เพราะสิทธิของผู้เสียหายไม่ควรถูกละเลยในภาวะวิกฤติครั้งนี้