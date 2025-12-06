มอบความสุขส่งท้ายปลายปี กับงานยิ่งใหญ่ “งานกาชาดประจำปี 2568” ภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” 11–21 ธค.นี้ ณ สวนลุมพินี

ความสุข สนุกสำราญส่งท้ายปลายปี กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว ใน “งานกาชาดประจำปี 2568” ภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” ร่วมสัมผัสบรรยากาศสุดพิเศษ กับการ “รวมใจดารา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” โดยศิลปิน ดารา และคนในวงการบันเทิง รวมพล ขนความอร่อย ของดีมีคุณภาพมาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าอาหารกันอย่างคึกคัก อาทิ Top's Homemade by ท็อป ดารณีนุช / แม่จวงยกนิ้ว by จุ๊บแจง วิมลพันธ์ / สมูทตี้ดีใจ by ผัดไท ดีใจ / ธงธง ทุเรียนทอด /Miw MiU by Boat Tara / น้ำผึ้ง ณัฐริกา / Nina by Monster / ติ่มซงติ่มซำ by เขต ธาราเขต &เพลง ชนารดี / Fox Cha La Lemon by พิมพ์ พิมพ์พรรณ / ข้าวเหนียวมะม่วง by ฟิวส์ กิติกร / ภารดีผลไม้แซ่บ by เปิ้ล ภารดี / เมนูกะปิจูดี้ &ปลาหมึกไฟฉาย / มะเดี่ยว วับวาว / Mari – คุณแม่เปีย / หม้อแม่จูน / Pop cap & กิ๊ก มยุริญ / Boys Vibe ชาร์ค,ก้อง,บี
ร่วมสนุกกับกิจกรรมจับฉลาก ลุ้นของรางวัลมากมาย อาทิมอเตอร์ไซค์, โทรศัพท์มือถือ, เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภค บริโภค สินค้าที่ระลึกจาก บิวกิ้น พุฒิพงศ์ (เสื้อ hoodie) และ กระเป๋าผ้า keep silent พร้อมลายเซ็น จาก ออม กรณ์นภัส นอกจากนี้ ยังมีโซน “รสชาติแห่งสยาม by ลิ้นติดโปร เมนูติดดาว” พื้นที่ที่รวมเมนูเด็ดจากทั่วประเทศ มาให้ลองชิม ลองฟินกันแบบจัดเต็ม ความอร่อย ความสนุก ฟินจุกๆ 12 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 11–21 ธันวาคม 2568 ณ สวนลุมพินี เวลา 11.00-22.00 น.
ติดตามข่าวสารได้ทาง https://www.iredcross.org
แล้วมาเจอกันให้ได้นะคะ