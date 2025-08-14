อร่อยเกินต้าน!! “ ซานิ ” ชวนอิ่มหนำสำราญ ในงานลิ้นติดโปรแฟร์ “ FOODNIVAL เทศกาลอาหารรื่นเริง ”

เปิดตลาดแล้วจ้า!! ลิ้นติดโปรแฟร์ “ FOODNIVAL เทศกาลอาหารรื่นเริง ” ของคู่ซี้ “ก้อง ปิยะ –ท็อป ดารณีนุช” เจ้าของตลาดเคลื่อนที่ โดยครั้งนี้มาเปิดกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ยกขบวนร้านดาราและร้านเด็ดเจ้าดัง กว่า 100 ร้านค้า 1,000 เมนู !! มาปักหมุดให้ได้อิ่มหนำสำราญถึง 7 วันพร้อมโปร สุดปัง!! ทุกร้าน
ภายในงานเจ้าแม่ตลาด ก้อง-ท็อป และเหล่าร้านค้าดาราที่มาร่วมในงานพิธีเปิด น้ำผึ้ง ณัฐริกา/health&beauty, นิว นภัสสร /ข้าวเกรียบอะไรซ์ , เขต ธาราเขต /ซินหมี่ หมี่ปู, แอมป์ พีรวัศ/ Whibe ไวบี , ผัดไท ดีใจ/สมูทตี้, ธงธง ม๊กจ๊ก /ทุเรียนทอด รวมทั้งร้านเด็ดร้านดัง แม่เล็กเต้าหู้ทอด / Sea Snack / Holy Cow / ไฉไล ขนมไทยสไตล์ชาววัง / หอยจ๊อปูแม่วรรณา / ราชาเกี๊ยวต้ม / รัชฎาลุยสวน / ขนมครกใบเตย by สยามสแควร์ / ชิ้นปลา สนุก / ครัวอรัญญา / ปิ่นมณีปลาส้มไร้ก้าง / ถั่วเทพ อร่อยขั้นเทพ / สมายพุงบาลิกา น้ำปลาหวาน / ข้าวหลามจิ๋ว สูตรบางคนที / ครัวเมืองตรัง / หมูกระด้งเบคอนทอดน้ำปลา / J-Jan ขนมอร่อยหลังการบินไทย / เอกอร่อย พริกแกงใต้ / เบญจรงค์โรตีชาชัก / ซ้งเสรีทอง ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง / กาละแมบ้านคุณย่า และร้านค้าอีกมากมาย ที่ขนความอร่อย เมนูม่วน แซ่บ เตรียมเสิร์ฟกันอย่างคึกคัก พร้อมได้นักแสดงสาวอารมณ์ดี “ซานิ นิภาภรณ์” มาโชว์สกิล ชิม ช้อป อย่างสนุกสนาน อร่อยลิ้นฟินเว่อร์!! เชิญชวนสายช้อป สายชิม คนชอบกินของอร่อย ไม่ควรพลาด!! มางาน ลิ้นติดโปรแฟร์ FOODNIVAL เทศกาลอาหารรื่นเริง ที่รวบรวมอาหารคาว-หวาน ของกินเล่น ของอร่อยครบจบในที่เดียว
เปิดแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 19 สิงหาคม 2568 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต หมุดหมายความอร่อย ที่รอให้คุณมาเลือกสรรกันนะคะ
