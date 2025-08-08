“ซานิ” ชวน ช้อป ชิม ลิ้นติดโปรแฟร์ ของอร่อย "FOODNIVAL เทศกาลอาหารรื่นเริง” รวม 100 ร้านค้ากว่า 1,000 เมนู แถมโปรสุดปัง!!

สายกินไม่ควรพลาดเตรียมท้องให้พร้อม มารื่นเริงกับความอร่อย ในงาน “ลิ้นติดโปรแฟร์ อิ่มหนำสำราญ 68 "FOODNIVAL เทศกาลอาหารรื่นเริง" ของคู่ซี้ ก้อง ปิยะ – ท็อป ดารณีนุช จัดใหญ่อีกครั้ง รวมอาหารอร่อย 100 ร้านเด็ด กว่า 1,000 เมนู ร้านดังทั่วไทย มาไว้ในงานนี้ ครบจบทุกแนว เด็กกินได้ ผู้ใหญ่กินดี แก๊งเพื่อนก็แฮปปี้ แถมคุ้มโปรดี ทุกร้านมีดีลโปรแน่น!! ในราคาจับต้องได้ จ่ายน้อยแต่อร่อยมาก 7 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 สิงหาคม นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต
พบร้านค้าดารา และร้านเด็ดเจ้าดัง อาทิ Top’s Homemade หมู-เนื้อแดดเดียว by ท็อป ดารณีนุช / สมูทตี้ดีใจ by ผัดไท ดีใจ / ธงธง Shop / เมี่ยงคำ by ฮาน่า ลีวิส - อ๊อฟ ชนะพล / Whibe ไวบี by แอมป์ พีรวัศ MAMECHA by แม็กกี้ อาภา / CoCo World / FuFu บะหมี่คลุกปู / Hoki Hoki / ฉ่ำ ข้าวแต๋นน้ำแตงโม / แก้มใส ซาลาเปา / แม่เล็กเต้าหู้ทอด / Sea Snack / Holy Cow / ไฉไล ขนมไทยสไตล์ชาววัง / หอยจ๊อปูแม่วรรณา / ราชาเกี๊ยวต้ม / รัชฎาลุยสวน / ขนมครกใบเตย by สยามสแควร์ / ชิ้นปลา สนุก / ครัวอรัญญา / ปิ่นมณีปลาส้มไร้ก้าง / ถั่วเทพ อร่อยขั้นเทพ / สมายพุงบาลิกา น้ำปลาหวาน / ข้าวหลามจิ๋ว สูตรบางคนที / ครัวเมืองตรัง / หมูกระด้งเบคอนทอดน้ำปลา / ไก่ย่างจีระพันธ์ / ข้าวต้มแปลงนาม / เจ๊แมวหมูย่าง สูตรเมืองตรัง / ชุติมาข้าวหลามหนองมนชลบุรี / J-Jan ขนมอร่อยหลังการบินไทย / เอกอร่อย พริกแกงใต้ / หลี่ ชิม เฮีย / เบญจรงค์โรตีชาชัก / ซ้งเสรีทอง ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง / กาละแมบ้านคุณย่า / อุไรรัตน์ เชียงใหม่ / ถั่วเทพ อร่อยขั้นเทพ / เกี๊ยวทอดนางฟ้า / สามลูกร้อยปี และอีกมากมาย
งานนี้ได้ ซานิ นิภาภรณ์ นักร้องนักแสดงอารมณ์ดี มาร่วมโชว์สกิล ชวน ชิม ช้อป อาหารทั้งคาว-หวาน ละลานตา จัดสรรของอร่อยนัวลิ้น ฟิน ครบจบที่เดียว ในงาน ลิ้นติดโปรแฟร์ อิ่มหนำสำราญ 68 "FOODNIVAL เทศกาลอาหารรื่นเริง" 13-19 สิงหาคม นี้ ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต มาเริงรื่นลิ้มรสที่เดียวครบจบความอร่อย..