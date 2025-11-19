MEA เนรมิตแสงสว่างทั่วสวนลุมฯ รับงานกาชาด 2568 การันตีเที่ยวสนุก-ปลอดภัย ด้วยนวัตกรรม Smart Grid พร้อมชวนลุ้นรางวัลใหญ่ที่บูท MEA

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้า 100% รับงานกาชาด 2568 มุ่งเน้นสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเที่ยวชมงานได้อย่าง "สว่างไสว ปลอดภัย" ทั่วพื้นที่สวนลุมพินี ด้วยเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ พร้อมเชิญชวนร่วมสัมผัสมรดกศิลป์ทรงคุณค่า และลุ้นรับของรางวัลมากมายที่บูท MEA หมายเลข 7.2
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 นายยุทธพงษ์ ปัทมดิลก ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตคลองเตย MEA ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้าภายในงานกาชาด ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” โดย MEA ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟประดับตกแต่งทั่วบริเวณงาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่สวยงามตระการตา และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินเที่ยวชมงานในยามค่ำคืนได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย
สำหรับการเตรียมความพร้อมในปีนี้ MEA ให้ความสำคัญสูงสุดกับเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจากพื้นที่สวนลุมพินีถือเป็นเขตนำร่องโครงการ Smart Metro Grid โดยมีการนำนวัตกรรม Transformer Load Monitoring (TLM) มาใช้ในการบริหารจัดการหม้อแปลงจำหน่าย ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตาม (Monitor) และควบคุมการจ่ายไฟได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง รองรับการใช้ไฟจำนวนมากในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง
นอกจากนี้ MEA ยังได้ระดมเจ้าหน้าที่ปูพรมตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการตรวจสอบโคมไฟทุกดวงและการติดตั้งสายดิน (Grounding) ตามโครงสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว 100% พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการงานกาชาดและจัดทีมช่างไฟฟ้าประจำจุดต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลแก้ไขเหตุฉุกเฉินทันที เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขกับการชื่นชมบรรยากาศงานกาชาดได้อย่างไร้กังวล
ไฮไลต์ห้ามพลาด! MEA ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเยี่ยมชมบูทนิทรรศการของ MEA ณ บูทหมายเลข 7.2 โซนหน่วยงานพลังงาน พบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “มรดกแห่งพระกรุณา ศิลปาชีพเพื่อผองไทย” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่า และร่วมสนุกกับกิจกรรมยอดฮิต “ปิงปองลอยคว้า” ที่เตรียมของรางวัลพิเศษไว้แจกให้กับผู้มาร่วมงานมากมาย พบกันได้ในงานกาชาด ประจำปี 2568 ณ สวนลุมพินี