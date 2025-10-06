อดีตนายกฯ อุดรฯ แจงปมเปลี่ยนป้ายถนน แม้ของเดิมยังดี – ยันทำเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

ดราม่าสนั่นโซเชียล! หลัง “ท็อป ดารณีนุช” เผยคลิปเจ้าหน้าที่รื้อป้ายถนนประจักษ์ศิลปาคมทั้งที่ยังอยู่ในสภาพดี ชาวเน็ตตั้งคำถาม “ทำเพื่อ?” ล่าสุด “ธนดร พุทธรักษ์” อดีตนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ออกโรงชี้แจง ย้ำเป็นโครงการจากผู้บริหารชุดเดิม มีเจตนาปรับปรุงเพื่อความชัดเจนและรองรับนักท่องเที่ยวช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลก
ชาวเน็ตแห่ตั้งคำถาม...ทำเพื่อ? หลัง “ท็อป ดารณีนุช” ดาราชื่อดัง โพสต์คลิปเผยภาพเจ้าหน้าที่กำลังขุดป้ายชื่อถนนเก่าออกทั้งที่ยังอยู่ในสภาพดี พร้อมติดตั้งป้ายใหม่แทน บริเวณ ถนนประจักษ์ศิลปาคม กลางเมืองอุดรธานี พบเป็นป้ายสเตนเลสใหม่ทั้งสี่แยก
ล่าสุด วันนี้ (6 ต.ค.) ยนายธนดร พุทธรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงประเด็นดังกล่าว ว่า
"ขออนุญาตชี้แจง และเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายครับ ใช่ครับงานติดตั้งป้าย เป็นงานของผู้บริหารชุดเดิม
วัตถุประสงค์ของการติดตั้งป้าย ถนน ป้ายบอกสถานที่ คือ ติดตั้งทดแทนป้ายเดิม ที่พัง เสียหาย ตัวหนังสือไม่ชัดเจน (ป้ายใหม่ตัวหนังสือสะท้อนแสง)และติดตั้งในถนน และซอยที่ยังไม่มีป้าย
ส่วนป้ายที่ยังมีสภาพดี และสวยงามก็ให้คงไว้
เช่นป้ายถนนศรีสุข ถนนประจักษ์ศิลปาคม ที่ถูกรื้อออกตามที่เห็นในสื่อ ซึ่งไม่จำเป็นต้องรื้อออก ส่วนป้ายใหม่สามารถติดตั้ง ในบริเวณที่เหมาะสมได้ครับ การติดตั้งในขั้นตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนการ บริหารสัญญา ที่สามารถ เปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งได้ครับ
เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน เมืองอุดรธานีของเรา ในช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลกครับ"