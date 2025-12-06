“Silk Festival 2025” มหกรรมผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ที่ยกทัพของดีจากทั่วไทยมารวมไว้ที่เมืองทองธานี พลาดไม่ได้ 3 วันสุดท้าย

วันหยุดยาวแบบนี้ ออกมาช้อปปิ้งจุใจกับสินค้า OTOP ผ้าไทย ช้อปเพลิน เดินชิล ชมงานนิทรรศการ งานเดียวครบจบทั้งของดี ของอร่อย และมินิคอนเสิร์ต
สัมผัสความงดงามอลังการกับนิทรรศการผ้าไทยหาดูได้ยาก ทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทย และนิทรรศการตามแนวพระดำริโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้เคยสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
สายช้อปรับรองถูกใจกับสินค้า OTOP ผ้าไทย และหัตถกรรมพรีเมียมกว่า 200 ร้านค้า (ช้อปเป็นของขวัญปีใหม่คือดีมาก) สายกิน ฟินกับโซนชวนชิมกว่า 50 ร้าน อิ่มอร่อยตลอดงาน และสายบันเทิง กรี๊ดให้สุดเสียงกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง อาทิ ก้านตอง ทุ่งเงิน, เต๋า ภูศิลป์ และ เวียง นฤมล
วันนี้ – 7 ธันวาคมนี้ ที่ IMPACT Exhibition Center Hall 5 – 6
#SilkFestival2025
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย