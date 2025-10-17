ความสุขกำลังเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้! กับงาน OTOP สร้างสุขสู่ชุมชน Heritage & Innovation มรดกแห่งภูมิปัญญา นวัตกรรมแห่งอนาคต
- รวมของดีจากทุกภาคทั่วไทยกว่า 200 บูท
- โซน OTOP ชวนชิม อร่อยจนต้องยกนิ้ว
- ลุ้นของรางวัล Gift Voucher สุดพิเศษ
และความสุขจากศิลปินชื่อดัง ที่จะมาสร้างความสนุกทุกค่ำ!
- เตรียมมือถือไว้ให้พร้อม มาถ่ายรูป ช้อป ชิม แชร์ ความสุขไปด้วยกัน!
ตารางศิลปินที่มาร่วมสร้างสุขให้ชาวนครปฐม ทุกวันเวลา 18.00 น.
18 ต.ค. อิสร์ อิสรพงศ์
19 ต.ค. เฟิร์ส พรชิตา
20 ต.ค. ปราโมทย์ วิเลปะนะ
21 ต.ค. พูลิม ณิชกานต์
22 ต.ค. เต๋า ภูศิลป์
23 ต.ค. ไรอัล กาจบัณฑิต
24 ต.ค. แนนซี่ กุหลาบร้อยรัศมี
เต็มอิ่มทุกคืน เต็มที่ทุกวัน
เข้าชมฟรี ตลอดงาน!
OTOP สร้างสุขสู่ชุมชน Heritage & Innovation มรดกแห่งภูมิปัญญา นวัตกรรมแห่งอนาคต
ความสุขพร้อมส่งนครปฐม
18–24 ต.ค. ที่ ลานข้างโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม (หลังเซ็นทรัลนครปฐม)
ตั้งแต่ 10 โมงเช้า ถึง 3 ทุ่ม
จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/share/1A2wBh6ryi/?mibextid=wwXIfr