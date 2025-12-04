ไม่อายบ้างเหรอ? “แพท วงเคลียร์” ฟาดเดือดดรามาซีเกมส์ 2025 สาปแช่งคนลักกินภาษีประชาชน!

โดนดรามาต่อเนื่อง สำหรับ “ซีเกมส์ 2025” ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยเฉพาะงานกราฟิกที่ออกแบบโดย “เรืองฤทธิ์ สันติสุข” นักออกแบบแสงและโชว์ระดับประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้มีดรามาเรื่องงบประมาณและการบริหาร ล่าสุดก็มีดรามาเรื่องภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรม Virtual Run วิ่งเสมือนจริง แต่กลับถูกจับได้ว่าโปสเตอร์โปรโมตใช้ภาพที่สร้างจาก AI จนทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กัน ถึงขั้นบอกว่าอายเพื่อนบ้าน
ด้านนักร้องชื่อดัง “แพท วงเคลียร์” รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย เห็นแล้วสุดจะทน ออกมาฟาดเดือดถึงเรื่องนี้ ผ่านสตอรี่อินสตาแกรม ซัดแรงว่า “ไม่อายกันบ้างเหรอคนทำ” รวมทั้งได้โพสต์ข้อความเดือดๆ ว่า “ชีวิตนี้แพทแทบไม่เคยแช่งใคร แต่วันนี้ขอเต็มๆ สักที ครั้งแรกตอนโควิด ครั้งสองตอนตึกสตง. ครั้งสามตอนน้ำท่วมล่าสุด และครั้งนี้ซีเกมส์ ขอให้พวกลักกินภาษีประชาชนทั้งหลาย ที่คดโกงจากเงินประเทศ จงไม่มีวันเจริญ จงตกต่ำแบบไม่มีวันได้รับความช่วยเหลือ”
ขยี้ด้วยแคปชั่นเดือดๆ “แพทขอยืมภาพของพี่ต้นนะคะ 🙏🏼 สุดจะทนแล้วค่ะ ไม่มีความละอายกันบ้างเลย เงินมันหอม เงินมันให้อำนาจให้ความสบายก็จริง แต่เงินที่ร้อน เงินเทา เงินที่โกงกินบ้านเมืองมา มันจะเป็นเงินที่ทำให้ชีวิตคุณร่ำร้อนตลอดชีวิตนี้ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานคุณ มันจะกลายเป็นกรรมของตระกูล แล้วต่อไปนอกจากประชาชนคนในประเทศจะสาปแช่งพวกคุณแล้ว ลูกหลานคุณจะสาปส่งคุณด้วยเช่นกัน คุณจะเป็นคนแก่ที่ไร้ความสุขแน่นอน”