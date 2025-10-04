สน.สามเสน ทรุดตัวเพิ่ม อาคารแตกร้าวเพิ่ม ประเมินสถานการณ์ต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 06.08 น. (4 ต.ค.) นายสรรเสริญ เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการเขตดุสิต ได้โพสต์เฟซบุ๊กเผยความคืบหน้ากรณีหลุมยุบบนถนนสามเสน เขตดุสิต ณ วันที่ 3 ตุลาคม โดยระบุว่า
– ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แถบนี้มีฝนตกปานกลาง ปริมาณฝน 22.5 มิลลิเมตร
– ช่วงเช้า-เย็นรถบรรทุกทราย เครื่องจักรกล หยุดทำงานชั่วคราว เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนรากฐานอาคาร สน.สามเสน
– การเสริมความมั่นคงแข็งแรงฐานอาคาร สน.สามเสน โดยใช้ Jack-in pile กดเสาเข็มขนาดเล็กโดยใช้แม่แรง ไม่บรรลุผล เจออุปสรรค กดได้เพียง 7-8 เมตร (จาก 23 เมตร) อาคารยังคงทรุดตัวและเอียงเพิ่ม
– ตัดเสาเข็มเดิมที่หักออกแล้ว เพื่อลดแรงดึงจากเสาเข็ม แต่ยังคงมีการเลื่อนไหลของชั้นดิน
– ปริมาณทรายที่ลงไปแล้วประมาณ 3,500 ลูกบาศก์เมตร
– พบการแตกร้าวของอาคารเพิ่มมากขึ้น
– ต้องประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
– กลางดึกคืนนี้มีการปรับพื้นทรายเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการเคลื่อนตัวของพื้นหลุม
– พรุ่งนี้เช้าคณะทำงานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและบริเวณโดยรอบฯ ตามคำสั่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์ จะเร่งสำรวจและประเมินเพื่อตัดสินใจ