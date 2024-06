ขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงคนล่าสุดไปแล้วจ้า สำหรับนักร้องสาว "แพท รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย" หรือ "แพท วงเคลียร์" ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาประกาศข่าวดีว่า ตั้งท้องทายาทคนแรกโดย "แพท วงเคลียร์" ได้โพสต์ภาพคู่สามีและภาพอัลตร้าซาวด์ลูกน้อย พร้อมแคปชั่น "And then there were three… จากสองเราเป็นสามเราแล้วนะ @shif.samascha#13weekspregnant"ท่ามกลางเพื่อนๆ ร่วมวงการบันเทิง และแฟนคลับแห่เข้ามาแสดงความยินดีกันเพียบ