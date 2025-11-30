ส.ส.อุดรซัดตั๋วเครื่องบินเส้นทางหาดใหญ่พุ่งเฉียด7,000 จี้คมนาคมสั่งสายการบินลดราคาด่วน

อุดรธานี– สส.อุดรธานี สุดจะทน! ซัดหนักราคาตั๋วเครื่องบินเส้นทางหาดใหญ่พุ่งเฉียด 7,000 บาท ในช่วงภัยพิบัติน้ำท่วม ชี้ซ้ำเติมประชาชนเดือดร้อน วอนกระทรวงคมนาคมเร่งสั่งสายการบินลดราคาโดยด่วน พร้อมเตรียมนำเรื่องเข้าสภาฯ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กของ นายวัชระพล ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อุดรธานี ได้โพสต์ ภาพราคาตั๋วเครื่องบินและข้อความเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่า “ขอเถอะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือท่าน รมว.คมนาคม ท่านต้องจัดการหรือประสานให้ทุกสายการบินที่มุ่งหน้าไปหาดใหญ่หรือออกจากหาดใหญ่ลดราคาลงเถอะ เห็นแก่พี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนบ้าง ถือว่าช่วยกันเถอะครับในช่วงเวลาแบบนี้ ผมเห็นราคาแล้วมันเกินไปจริงๆ”
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมาก ประชาชนจำนวนมากร่วมแสดงความคิดเห็น สะท้อนถึงภาระค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทางหาดใหญ่ที่พุ่งสูงเกินกำลังจ่าย โดยเฉพาะในช่วงพื้นที่ภาคใต้กำลังเผชิญน้ำท่วมหนัก
นายวัชระพล เปิดเผยว่า ในฐานะผู้แทนราษฎรตนมีความห่วงใยพี่น้องชาวอุดรธานีที่ทำงานอยู่ในภาคใต้ ซึ่งกำลังประสบอุทกภัย โดยตั้งแต่เกิดเหตุได้เปิดให้ประชาชนที่ต้องการเดินทางกลับบ้านแจ้งความประสงค์เข้ามา พร้อมยืนยันว่าจะช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด หากเดินทางคนเดียวก็จะออกค่าตั๋วเครื่องบินให้โดยตรง
ช่วงที่ผ่านมา มีประชาชนติดต่อขอความช่วยเหลือแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ราย ซึ่งเมื่อวานสามารถช่วยประสานส่งตัวกลับได้แล้ว 2 ครอบครัว และกำลังอยู่ระหว่างดูแลอีก 5–6 ครอบครัวที่มีกำหนดเดินทางในวันที่ 29 พ.ย.
โดยระหว่างที่ค้นหาตั๋วเครื่องบินเพื่อช่วยเหลือประชาชน กลับพบว่า เที่ยวบินหาดใหญ่–กรุงเทพฯ เวลา 20.00 น. ราคาดีดขึ้นไปถึง 6,600 บาท และหากเลือกวันอื่นราคายิ่งสูงขึ้นถึง 7,700 บาท
“ถ้าผมเป็นประชาชนธรรมดาที่กำลังเดือดร้อน ต้องเดินทางด่วน ราคาขนาดนี้ก็รับไม่ไหวเหมือนกัน” ส.ส.อุดรธานีกล่าว พร้อมยอมรับว่าราคาอาจปรับตามกลไกธุรกิจ แต่เมื่ออยู่ในภาวะประชาชนกำลังประสบภัย การตั้งราคาสูงเกินควรถือว่าไม่เป็นธรรม
นายวัชระพลยังเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า “ไปต่างประเทศจากกรุงเทพฯ ไปโอซาก้า ราคายังราว 4–5 พันบาท แต่นี่คือหาดใหญ่–กรุงเทพฯ ผมว่ามันเกินไปจริงๆ” พร้อมย้ำว่าตนไม่ได้ต้องการโทษสายการบินหรือหน่วยงานใด แต่ขอให้มองในมุมมนุษยธรรม และให้กระทรวงคมนาคมในฐานะกำกับดูแลการบินพลเรือน ช่วยประสานงานเพื่อขอความร่วมมือให้ลดราคาโดยเร่งด่วน
นอกจากค่าตั๋วเครื่องบิน นายวัชระพลยังระบุว่า ราคาตั๋วรถโดยสารหลายเส้นทางก็เริ่มปรับสูงขึ้นเช่นกัน จึงฝากให้กระทรวงคมนาคมประสานผู้ประกอบการทุกประเภท ทั้งสายการบิน รถทัวร์ รถบัส และการขนส่งทุกชนิด ให้ช่วยลดค่าโดยสารในพื้นที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างไรก็ดีหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น จะนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมสภาสมัยวิสามัญ วันที่ 10–11 ธันวาคมนี้ เพื่อเร่งหาทางออกให้ประชาชนโดยเร็ว
ทั้งนี้ หลังการพูดคุยและตรวจสอบราคาตั๋วในแอปพลิเคชันสายการบิน พบว่าจากเดิมราคาตั๋วอยู่ราว 6,000 บาท ล่าสุดมีการปรับลดลงเหลือเพียงประมาณ 2,800 บาท ซึ่งนายวัชระพลคาดว่ามาจากการที่รัฐบาลได้ประสานงานกับสายการบินแล้วระดับหนึ่ง