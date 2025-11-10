"ไอติม" ยันซักฟอกแน่ ถ้าไม่ยยุบสภาภายใน 31 ม.ค.69 - ไม่เปิดวิสามัญแก้ รธน.ก่อน 12 ธ.ค.

ปชน.ยื่นซักฟอกแน่ ถ้าอนุทินไม่ยุบสภาใน 31 ม.ค.69- ไม่เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญแก้ รธน.ก่อน 12 ธ.ค.68
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) ระบุทางแฟนเพจ พริษฐ์ วัชรสินธุ – ไอติม – Parit Wacharasindhu ถึงการที่พรรคประชาชนพร้อมใช้ทุกกลไกของสภาในการตรวจสอบและกำกับการทำงานของรัฐบาล รวมถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายพริษฐ์ระบุว่า ในฐานะพรรคฝ่ายค้าน ผมต้องยืนยันว่าพวกเราพรรคประชาชนพร้อมใช้ทุกกลไกของสภาในการตรวจสอบและกำกับการทำงานของรัฐบาลอนุทิน ซึ่งรวมถึงกลไกการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เหตุผลที่เราตัดสินใจทำข้อตกลง MOA ให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อย ก็เพื่อให้เราในฐานะฝ่ายค้าน มีกลไกการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นอาวุธในการกำกับและกดดันให้รัฐบาลรักษาสัญญา ทั้งเรื่อง (1) การยุบสภาภายใน 4 เดือน และ (2) การแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 15/1 เพื่อเปิดทางสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ดังนั้น
1.หากนายกฯไม่ยุบสภาภายใน 31 ม.ค.2569 เราจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทันที
2.หากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 15/1 ไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาภายในสิ้นปี 2568 เราจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทันที
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลจะต้องเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อให้เกิดการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว (อย่างน้อยในวาระที่ 2) ก่อน 12 ธ.ค. และเพื่อให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาในวาระที่ 3 (ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างน้อย 15 วัน หลังการพิจารณาในวาระที่ 2) ได้ทันก่อนสิ้นปี
3.อย่างไรก็ตาม เราย้ำมาโดยตลอดว่าเงื่อนไขข้อที่ 1-2 ไม่ใช่เป็นการตีเช็คเปล่าให้รัฐบาลอนุทินบริหารประเทศตามอำเภอใจ ในห้วงเวลาระหว่างทางจากวันนี้จนถึงสิ้นปี – หากรัฐบาลดำเนินนโยบาย ใช้อำนาจรัฐ หรือแสดงออกให้เห็นถึงพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศอย่างหนักจนไม่อาจให้สามารถอยู่ในอำนาจได้จนถึงสิ้นปี พรรคประชาชนก็พร้อมจะใช้ทุกกลไก (รวมถึงกลไกการอภิปรายไม่ไว้วางใจ) ในการตรวจสอบรัฐบาลอนุทิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ ความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ หรือการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม
ผมเข้าใจดีว่าพี่น้องประชาชน ต้องการให้ทุกพรรคการเมืองยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง
พรรคประชาชนตัดสินใจทำข้อตกลง MOA เพื่อให้เกิดการยุบสภาภายในต้นปี ก็เพื่อให้อำนาจในการชี้ชะตาอนาคตกลับคืนสู่มือประชาชนโดยเร็ว
พรรคประชาชนตัดสินใจทำข้อตกลง MOA เพื่อปลดล็อกการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็เพื่อให้เรามีกติกาและระบบการเมืองที่ตอบโจทย์ประชาชน
อย่างไรก็ตาม แม้เราเชื่อว่าการทำให้ข้อตกลง MOA เป็นจริง จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน แต่เราก็ไม่ประสงค์จะให้ห้วงเวลา 2 เดือนข้างหน้านี้ (ที่ต้องใช้ในการดำเนินการตาม MOA) ต้องแลกมากับความเสียหายต่อผลประโยชน์กับประชาชนในมิติอื่นๆ