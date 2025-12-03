“แบมแบม” เตรียมสร้างปรากฏการณ์ความสุข พร้อมปล่อยเสน่ห์สะเทือนเวที ในงาน Haier Fans Festival, PLAY WITH THE NUMBER ONES

กองเชียร์พร้อม! คนร้องก็พร้อม! ไฮเออร์ ประเทศไทย เตรียมปลุกกระแสความสุขส่งท้ายปีแบบสุดฟินกับกิจกรรม Haier Fans Festival, PLAY WITH THE NUMBER ONES ยกเวทีมาให้แฟน ๆ ของหนุ่ม “แบมแบม” แบรนด์แอมบาสเดอร์สุดฮอตได้มาพบและสนุกกันแบบใกล้ชิด ในวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ณ ลาน Amphitheater, One Bangkok ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป งานนี้รับรองว่าเต็มอิ่มแน่นอนเพราะแบมแบมเตรียมนำโชว์ต้อนรับลมหนาวมาเสิร์ฟให้เฉพาะในงานนี้เท่านั้นนอก จากนี้เตรียมพบกับโมเมนต์สุดประทับใจอีกมากมายภายในงานสำหรับแฟนๆที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนสุด พิเศษ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook และ X (Twitter) : Haier Thailand
