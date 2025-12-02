7-Eleven ชวนสมาชิก All Member ร่วมอบอุ่นหัวใจ ในงาน “ผิงไฟใจฟู กับพี่จองคัลแลน”

หลังจากที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้ส่งมอบประสบการณ์ความสุขรูปแบบใหม่ให้ลูกค้าทั่วประเทศ ผ่านการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่ล่าสุด “พี่จอง” และ “คัลแลน” ภายใต้แคมเปญ “แวะเซเว่นฯ เมื่อไหร่ก็ใจฟู” ตัวแทนแห่งความสดใส อบอุ่น และพลังบวก ที่พร้อมชวนทุกคนออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ร้านเซเว่นฯ ทั่วไทย ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจและมิตรภาพดี ๆ ให้หัวใจฟูตั้งแต่ก้าวแรกที่แวะมา
ล่าสุด เซเว่น อีเลฟเว่น ได้จัดกิจกรรมพิเศษ “ผิงไฟใจฟู กับพี่จองคัลแลน” เพื่อต้อนรับลมหนาวและส่งท้ายปี พร้อมยกกองไฟยักษ์มาให้ทุกคนได้ผิงอุ่น พร้อมเก็บโมเมนต์ความประทับใจร่วมกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิก All Member โดยเฉพาะ ส่งต่อความอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าร่วมงาน ซึ่งงานในครั้งนี้สะท้อนความผูกพันระหว่างพี่จอง-คัลแลน แฟน ๆ และสมาชิก All Member ที่มาเติมเต็มความสุขร่วมกันตลอดทั้งปี พร้อมมอบประสบการณ์ “ใจฟู” ที่มากกว่าแต่เป็นช่วงเวลาที่แสนอบอุ่นจนกลายเป็นความทรงจำดี ๆ ร่วมกัน
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า “งาน ‘ผิงไฟใจฟู กับพี่จองคัลแลน’ สะท้อนความตั้งใจของเซเว่น อีเลฟเว่น ในการส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าในทุกช่วงเวลา เพราะเซเว่น อีเลฟเว่น ไม่ใช่เพียงร้านสะดวกซื้อ แต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกดี อบอุ่น ทำให้เป็นวันพิเศษที่มีความสุขทุกครั้งที่แวะมา เราเชื่อว่ามิตรภาพเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในร้าน หรือแม้แต่การส่งของให้กันผ่าน 7Delivery ล้วนเป็นพลังใจฟูที่ช่วยเติมรอยยิ้มให้คนในสังคมไทยได้”
ทั้งนี้เซเว่น อีเลฟเว่น ยังมอบประสบการณ์พิเศษให้สมาชิก All Member ด้วยสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น ทั้งการใช้แต้มแทนเงินสดได้ทันที และกิจกรรมพิเศษมากมายโดยเฉพาะไฮไลต์สำคัญ คือ โอกาสลุ้นทริปท่องเที่ยวแบบใกล้ชิดกับ “พี่จอง” และ “คัลแลน” เป็นครั้งแรกสร้างประสบการณ์ความสุขที่เชื่อมใจลูกค้าและแบรนด์เข้าหากันอย่างแท้จริง นอกจากนี้ เซเว่น อีเลฟเว่น ยังเตรียมเปิดตัว “Premium ใจฟู” ทั้งพวงกุญแจฟิกเกอร์สุดคิ้วท์ และ ‘ใจฟู Calendar Card’ เพื่อเป็นของขวัญสุดน่ารักให้ลูกค้าได้เก็บสะสม อิ่มเอมใจอีกด้วย
สำหรับงาน ‘ผิงไฟใจฟู กับพี่จองคัลแลน’ ไม่เพียงเป็นโอกาสให้สมาชิก All Member ได้สัมผัสความอบอุ่นและรอยยิ้มจากพี่จองและคัลแลน แต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้ร่วมสร้างความทรงจำดี ๆ ร่วมกัน เติมเต็มหัวใจด้วยมิตรภาพ และเก็บโมเมนต์ใจฟูที่จะคงอยู่ในความทรงจำตลอดไป กับเซอร์ไพรส์พิเศษที่เซเว่น อีเลฟเว่น เสิร์ฟความ “ใจฟู” ด้วยการชวน “จูดี้”และ “น้องแดน” ร่วมงานครบทั้ง 4 คน บนเวทีครั้งแรก!!! นับเป็นของขวัญส่งท้ายปีสุดพิเศษที่เซเว่น อีเลฟเว่นตั้งใจมอบให้สมาชิกทุกคนอย่างแท้จริง เซเว่นฯ จึงไม่ใช่แค่เพื่อนใกล้บ้านแต่เป็นเพื่อนที่รู้ใจ สร้างความอบอุ่นหัวใจมากกว่าที่ทุกคนคิด
ขณะที่มีสถานการณ์อุทกภัยทางภาคใต้ ซีพี ออลล์ – เซเว่น อีเลฟเว่น ขอเป็นสะพานบุญ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคแคะแนน All Memberผ่าน 7App มอบให้มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยคะแนน All member จำนวน 100 แต้มมีค่าเท่ากับ 1 บาท และซีพี ออลล์ – เซเว่น อีเลฟเว่น จะสมทบทุนเพื่อร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังเหตุการณ์น้ำลดเพิ่มเติมต่อไป