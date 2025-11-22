ซีพี ออลล์ เปิดเวทีปล่อยของ ประลองนวัตกรรม President Awards 2025 ปีที่ 18

ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ เดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านเวที President Awards 2025 ปีที่ 18 ธีม Innovation Transforms the Future เปิดโอกาสให้พนักงานทุกสายธุรกิจกล้าโชว์ศักยภาพ ร่วมสร้างสรรค์และผลักดันนวัตกรรมสู่การใช้งานจริง
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ ประธานมอบรางวัล President Awards 2025 กล่าวชื่นชมทุกทีมที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และให้กำลังใจในการมุ่งมั่นพัฒนางานด้วยแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเตรียมองค์กรให้พร้อมรับความท้าทายของอนาคต พร้อมกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้าง “นวัตกรรมจากทุกคน” โดยชี้ว่าทุกไอเดียที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างความแตกต่าง เสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในระยะยาว
ในปีนี้ เวที President Awards 2025 แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ประเภท นวัตกรรม ได้แก่
1. PRODUCT INNOVATION
2. PROCESS INNOVATION
3. BUSINESS MODEL INNOVATION
4. SERVICE INNOVATION
5. SOCIAL IMPACT INNOVATION
โดยมีผลงานนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 15 โครงการ สะท้อนถึงศักยภาพของบุคลากรในทุกสายงานที่พร้อมต่อยอดแนวคิดสู่การใช้งานจริง หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือ โครงการ “สร้าง SMEปั้นผลไม้ไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” ที่สามารถคว้ารางวัลระดับ PLATINUM อันทรงเกียรติ ได้รับเกียรติบัตร โล่และเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการยกย่องว่าเป็นโครงการที่โดดเด่นทั้งด้านแนวคิดเชิงกลยุทธ์ ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และศักยภาพในการขยายผลสู่การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน
ด้าน นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ กล่าวเสริมว่า ซีพี ออลล์ เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่การแข่งขันยุคใหม่ ผ่านการค้นหาและแลกเปลี่ยน Best Practices ระหว่างหน่วยงาน เพื่อยกระดับศักยภาพในการดำเนินงานและต่อยอดสู่การสร้าง “นวัตกร” รุ่นใหม่ในทุกสายธุรกิจ เป้าหมายสำคัญคือการจุดประกายให้เกิดกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่ ถ่ายทอดพลังความคิดสร้างสรรค์และผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการทำงานร่วมกัน พร้อมตอบคำถามเชิงลึกจากคณะกรรมการอย่างเข้มข้นและท้าทาย กระบวนการตัดสินสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผลงานและความสามารถของนวัตกรรุ่นใหม่อย่างแท้จริง
President Awards จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ ในการสร้างนวัตกรรมที่แข็งแกร่งและยั่งยืนจากภายใน ตอบโจทย์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมผลักดันให้องค์ก้าวสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต