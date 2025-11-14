สภาหอการค้าฯ จับมือเซเว่นฯ และโมเดิร์นเทรด เปิด Big Match ดัน SME–เกษตรกรทั่วไทย
สภาหอการค้าฯ ผนึก “เซเว่น อีเลฟเว่น” และพันธมิตร Modern Trade ทั่วประเทศ
จัด Big Match ดัน SME–เกษตรกรขยายตลาดทั่วไทย
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการจับคู่ธุรกิจ จับมือกับ “เซเว่น อีเลฟเว่น” และเครือข่ายห้างโมเดิร์นเทรด รวมถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำในทุกภูมิภาค จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจครั้งใหญ่ “Big Match” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทยขยายตลาด สร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะประธานคณะกรรมการจับคู่ธุรกิจ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรม Big Match ในครั้งนี้เป็นผลจากการผนึกกำลังของหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME และเกษตรกร ได้ขยายเครือข่ายทางธุรกิจ เข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่าย Modern Trade พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน
ภายในงาน นอกจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรแล้ว ยังมีการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อที่ช่วยเพิ่มศักยภาพสินค้าและการตลาด เช่น การเข้าใจพฤติกรรมผู้ซื้อ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และแนวทางขยายตลาดสู่โมเดิร์นเทรด นอกจากนี้ ยังมีการนำพลัง AI เข้ามาเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าไทยอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมี “คลินิกให้คำปรึกษาเชิงลึก” จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งการสร้างและต่อยอดแบรนด์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่น การวิจัยตลาดและพัฒนาสินค้า การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ข้อมูลและสื่อดิจิทัลในการขับเคลื่อนธุรกิจ
นายปิยะวัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่า ซีพี ออลล์ ในฐานะผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ยังคงยึดมั่นนโยบาย “สร้างอาชีพ” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรให้มีช่องทางจำหน่ายที่มั่นคง ผ่านสาขาเซเว่นฯ ทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ พร้อมร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง