โปรวันพ่อ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น มา 3 จ่าย 2 ที่สินธร มิดทาวน์ เริ่ม 990 บาท

ฉลองวันพ่อ และอิ่มอร่อยไปกับโปรโมชั่น มา 3 จ่าย 2 ที่ ห้องอาหาร Bangkok’78 ที่ โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น โรงแรมในเครือ IHG
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2568 มาร่วมทำให้วันพ่อปีนี้พิเศษยิ่งขึ้น กับอาหารแบบ À La Carte แบบไม่อั้นเวลา 90 นาที พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม มา 3 จ่าย 2 เริ่มต้นเพียง 990 บาทสุทธิ ต่อท่าน!
• ราคา 990 บาทสุทธิ ต่อท่าน รวม น้ำเปล่า และซอฟต์ดริงค์
• ราคา 1,290 บาทสุทธิ ต่อท่าน รวมเบียร์สด น้ำเปล่า และซอฟต์ดริงค์
• เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ทานฟรี!
• รับฟรี! ภาพโพลารอยด์ที่ระลึก เพื่อเก็บช่วงเวลาสุดแสนประทับใจกับคุณพ่อ
ให้บริการตั้งแต่เวลา 11:30 น. – 22:30 น. ที่ ห้องอาหาร Bangkok’78 โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น โรงแรมในเครือ IHG
ติดตามข้อมูลของทางโรงแรมเพิ่มเติมได้ที่
Website: https://www.sindhornmidtown.com/th
Facebook: sindhornmidtownhotelbangkok
Instagram: sindhorn_midtown
###
เกี่ยวกับโรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น โรงแรมในเครือ IHG
ท่ามกลางบรรยากาศชวนผ่อนคลายของโรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น โรงแรมในเครือ IHG ที่พร้อมมอบประสบการณ์จากที่สุดของการบริการทั่วทุกจุดสำหรับผู้เข้าพักที่มีรสนิยมหลากหลายให้ได้สัมผัส เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ และผู้รักการท่องเที่ยวในเมือง โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ ยึดมั่น และใส่ใจในคุณภาพ พร้อมมอบประสบการณ์สุดแสนประทับใจ และความคุ้มค่าสะดวกสบายให้กับผู้เข้าพัก จากห้องพักหลากหลายสไตล์ อีกทั้งยังมีหลากหลายห้องอาหาร และบาร์ที่มีเอกลักษณ์ โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ เชื่อมโยงคุณให้ใกล้ชิดกับสิ่งที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ ดื่มด่ำกับศิลปะ วัฒนธรรม อิ่มเอมกับอาหารการกิน สนุกสนานกับการเต้นรำ ชีวิตสุดหรูหราเริ่มต้นที่ โรงแรมสินธร มิดทาวน์ พื้นที่ปลดเปลื้องความเหนื่อยล้าของคุณ ณ ใจกลางกรุงเทพฯ