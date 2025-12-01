เบื้องหลังเซ้ง MUO จากคู่กรณีสู่เจ้าของ

มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งสำหรับเวทีประกวดนางงาม "มิสยูนิเวิร์ส" ที่ปีนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวฉาวๆ มากมาย หลังบริษัท ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด มีจดหมายถึงสื่อประกาศจะเข้าซื้อ Miss Universe Organization หรือ MUO โดยจะมีการแถลงข่าวในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 13.30 ถึง 15.00 น. ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
สำหรับบริษัท ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด บริหารโดย พัศพงศ์ เจริญฐานวงศ์ หรือ JT.Wong ผู้ดำรงตำแหน่ง Founder & CEO หรือที่รู้จักกันในวงการ Influencers ในชื่อ “Thai Cute Girl” ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยเป็นข่าวฮือฮาจากการเปิดตัว “Infotex” แอพพลิเคชั่นโซเชียลมีเดียที่แปลงรูปภาพ วีดีโอ ไลฟ์สตรีม เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบของ NFT (Non-Fungible Token)
โดยแอพฯ ดังกล่าวถูกโฆษณาว่าจะทำให้เหล่าอินฟลูมีรายได้มากขึ้นจากการทำคอนเทนต์ผ่านการใช้สกุลเงินเป็นของตัวเองเรียกว่า “R Coin” พร้อมเตรียมนำ “R Coin” เข้าลิสต์ในกระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกอย่าง Binance และ Coinbase ซึ่งเป็นเหรียญ “Utilities Token”
ที่สำคัญก็คือบริษัทนี้เคยมีปัญหากับ "แอน จักรพงษ์" มาแล้วหลังบริษัทเจเคเอ็นออกแถลงการณ์ทำนองว่าไม่เกี่ยวข้องกับการออกเหรียญ MU Coin จนทาง "ทีซีจี โซเซียล กรุ๊ป" ตัดสินใจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายถึง 1 พันล้านบาทเลยทีเดียว