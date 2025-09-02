Kubixประกาศเป็นหนึ่งในผู้ร่วมโครงการ G-Token-ขับเคลื่อนตลาดทุนดิจิทัล

บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเซท จำกัด (Kubix) ประกาศความพร้อมร่วมดำเนินงานโครงการ G-Token ของกระทรวงการคลัง หลังได้รับอนุมัติจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ให้เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) สำหรับโครงการ G-Token ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568–2569
นายปฐมชัย แตงน้อย รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเซท จำกัด กล่าวว่า การได้รับเลือกให้เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) สำหรับโครงการโทเคนดิจิทัลของรัฐบาล (G-Token หรือ Government Token)ไม่เพียงสะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงานที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ของ Kubix แต่ยังตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ทางบริษัทได้สร้างขึ้นอย่างครบวงจร ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน ระบบรองรับการใช้งานสำหรับผู้ออกโทเคน การเชื่อมต่อกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย เฉพาะผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เช่น Orbix Trade รวมถึงพันธมิตรที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ Kubix มีระบบที่ครอบคลุมความต้องการของผู้ออกโทเคนและนักลงทุนทั้งในด้านประสบการณ์การใช้งาน (UX/UI) การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส การวางมาตรฐานระบบความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแล (Compliance) ระบบการจัดสรรโทเคน และ Workflow ที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้เล่นในตลาดทุนได้อย่างราบรื่น ซึ่งทำให้การลงทุนในโทเคนดิจิทัลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของโครงการ G-Token ทั้งยังสอดรับกับเทรนด์การลงทุนระดับโลกที่ Real-World Asset (RWA) Tokenization ที่กำลังเติบโต รวมถึงแนวโน้มการลงทุนเพื่อความยั่งยืนที่มีบทบาทมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดทุนโลก
"Kubix จะยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการลงทุนดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่โปร่งใส และแข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนอนาคตตลาดทุนดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน"