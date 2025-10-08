เอกฉันท์ "กำพล" นั่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีนสมัยที่ 2 เชิญฟังทูตจีนปาฐกถาพิเศษฉลองสัมพันธ์ 50 ปี

มติเอกฉันท์หนุน “ดร.กำพล มหานุกูล” นั่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีนสมัยที่ 2 พร้อมชวนเชิญร่วมฟังเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ไทย–จีน”
เมื่อวันที่ (7 ตุลาคม 2568) ที่โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ของสมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน โดยมีวาระสำคัญคือการ เลือกตั้งนายกสมาคม เนื่องจาก ดร.กำพล มหานุกูล ประธานบริหารบริษัท อปท.นิวส์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของสื่อในเครือ อปท.นิวส์ – อปท.ออนไลน์ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอชื่อและเลือก ดร.กำพล มหานุกูล ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน ต่อเป็นสมัยที่ 2 นอกจากนี้ ที่ประชุมใหญ่ยังมีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมชุดใหม่ โดยในปีนี้ได้มีการ เสริมทีมคนรุ่นใหม่ เข้ามาร่วมคณะบริหาร เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและตอบสนองต่อบริบทของโลกยุคใหม่
ดร.กำพล มหานุกูล กล่าวแสดงความรู้สึกว่า "ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้ผมรับตำแหน่งนายกสมาคมต่อเป็นสมัยที่ 2 ผมตั้งใจจะทำงานร่วมกับทีมบริหารและที่ปรึกษา ทั้งรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการของสมาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสื่อมวลชนไทย–จีน และส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติ ทั้งด้านสื่อ การค้า การลงทุน ภาษา และการท่องเที่ยว"
ดร.กำพล กล่าวด้วยว่าสมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีนร่วมกับสถาบันสื่อและบริหารธุรกิจไทย–จีน ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษจากนายจาง เจี้ยนเว่ย (Zhang Jianwei) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย–จีน กับ ธรรมาภิบาลโลก” ซึ่งการปาฐกถาครั้งนี้จะครอบคลุมการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตของความสัมพันธ์ไทย–จีนในบริบทของระเบียบโลกใหม่ รวมถึงบทบาทของธรรมาภิบาลโลกในการรับมือกับความท้าทายด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ที่สนใจในธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อนำข้อมูลเชิงกลยุทธ์ไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจในยุคโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ นายชิบ จิตนิยม รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา มาร่วมปาฐกถาในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลโลก อนาคตแห่งสันติภาพร่วมกัน” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงลึกระหว่างนักการทูต นักวิชาการ และภาคสื่อมวลชน
ทั้งนี้การปาฐกถาพิเศษนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน และร่วมกำหนดทิศทางอนาคตของความร่วมมือไทย–จีนบนพื้นฐานของความเข้าใจ ธรรมาภิบาล และสันติภาพที่ยั่งยืน
สำหรับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีนชุดใหม่ ประกอบด้วย 1.ดร.กำพล มหานุกูล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน 2.นายแจ๊กกี้ แซ่เฉิน อุปนายก 3.นายชาญวิทยา ชัยกูล อุปนายกและนายทะเบียน 4.นายชิงชัย รุ่งละโภ กรรมการ 5.นายอธิชัย กฤตผลชัย กรรมการ 6.นายธนันท์วรุตน์ ลิ้มทรงพรต กรรมการ 7.นางเพ็ญสิน สงเนียม กรรมการ 8.นายนนท์ รุจิรวงศ์ กรรมการ 9.นายกอบกิจ ประดิษฐผลพานิช กรรมการ 10.น.ส.สายชล เกียรติกังวาฬไกล กรรมการและประชาสัมพันธ์ 11.นายนรัชต์ชัย ธนะสุธีรัชต์ กรรมการและเหรัญญิก 12.นายชิบ จิตนิยม กรรมการและเลขาธิการ ส่วนกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน (ฝ่ายจีน) 1.Mr.Sun Guangyong จาก People's Daily เลขาธิการสมาคมฯฝ่ายจีน 2.Ms.Chang Tiantong จาก Xinhua 3.Ms. Yang Wanli จาก China Daily 4.Ms.Zhao Jingnan.จาก Xing Xian Ri Bao
5.Mr.Li Jinglei จาก International Media Association of Thailand (IMCT) 6.Ms.Li Ming จาก CMG และคณะปรึกษาสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ประกอบด้วย 1.นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานที่ปรึกษา 2.นายศุภชัย กฤตผลชัย ที่ปรึกษา 3. นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ที่ปรึกษา 4.นายสมชาย บุญเหลือ ที่ปรึกษา 5.นางสาวกฤตติยา โพธิ์รัศมี ที่ปรึกษา