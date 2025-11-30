โรบินสันไลฟ์สไตล์ รวมพลังเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ 20 สาขาทั่วประเทศ

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เร่งเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้มีจิตอาสา เพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนการส่งต่อความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ 20 สาขาทั่วประเทศ ตอกย้ำแนวคิด “Central to Life” ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน ที่พร้อมอยู่เคียงข้างประชาชน ให้ผ่านพ้นวิกฤตในทุกสถานการณ์ไปด้วยกัน
โดยจุดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ 20 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ ศรีสมาน, สุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง), สมุทรปราการ, ฉลอง, ถลาง, ฉะเชิงเทรา, สระบุรี, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ตรัง, ชลบุรี, บ่อวิน, ร้อยเอ็ด, บ้านฉาง, เพชรบุรี, ลพบุรี, สกลนคร, ปราจีนบุรี และ มุกดาหาร ซึ่งประชาชนสามารถร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยารักษาโรค เพื่อนำไปส่งมอบต่อยังพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ผ่านการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว
โรบินสันไลฟ์สไตล์ยึดมั่นในแนวคิด “Central to Life” ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน ที่ไม่เพียงมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ผู้คนในทุกวัน แต่ยังพร้อมเป็นพื้นที่ช่วยเหลือและกำลังสำคัญในยามเกิดวิกฤต ผ่านการทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายจิตอาสาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยได้
โรบินสันไลฟ์สไตล์ขอส่งกำลังใจไปยังประชาชนภาคใต้ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ พร้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด โดยโรบินสันไลฟ์สไตล์ยังคงเดินหน้าร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และขอเป็นส่วนหนึ่งในการเคียงข้างทุกชุมชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้
ติดตามข้อมูลข่าวสารของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)