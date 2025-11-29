โรบินสันไลฟ์สไตล์ มอบโปรดีที่สุดแห่งปี “Black Friday”

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนขาช้อปมาสนุกกับทุกโมเมนต์แห่งการให้ช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ กับแคมเปญ “Black Friday เคาะแล้วโปรดีที่สุดแห่งปี” ที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ส่งมอบความคุ้มค่าให้สายช้อปทั่วประเทศได้เพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม สินค้าทั้งศูนย์การค้าฯ ทั้งห้างฯ ลดสูงสุด 70% (เฉพาะรุ่น / เฉพาะแบรนด์) ทั้งของรางวัลและโปรโมชันพิเศษมากมาย ทั้งช้อป กิน และสนุกกับความบันเทิงครบจบในที่เดียว ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 68 – 3 ธ.ค. 68 ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ
ร่วมสนุกรับสิทธิพิเศษสุดคุ้มเพียง ช้อปหรือรับประทานอาหารภายในศูนย์การค้าฯ และห้างฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับฟรี! ของรางวัลตามช่วงวันได้ทันที!
- วันเสาร์ที่ 29 และอาทิตย์ที่ 30 พ.ย. 68 : รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ 1 ฟรี 1 สำหรับโรงภาพยนตร์ SF Cinema และ รับฟรี! บัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ หรือ ส่วนลดรวมมูลค่า 250 บาท สำหรับโรงภาพยนตร์ Major Cineplex
- วันที่ 25 พ.ย. 68 – 28 พ.ย. 68 และ 1 ธ.ค. 68 – 3 ธ.ค. 68 : รับฟรี! Gift Voucher มูลค่า 100 บาท จากร้านค้าชั้นนำในกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, Tops, Power Buy, Supersports, B2S, Office Mate, KFC, Auntie Anne’s, Mister Donut, Arigato, คัตสึยะ, โอโตยะ และ Pepper Lunch เป็นต้น
เตรียมสนุกกับโมเมนต์แห่งการให้ ไปกับการช้อปปิ้งในแคมเปญ “Black Friday เคาะแล้วโปรดีที่สุดแห่งปี” ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 68 – 3 ธ.ค. 68 ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ
