นับถอยหลังปิดตำนาน “โรบินสัน โอเชี่ยน นครศรี” สิ้นสุด 30 ปี 5 ม.ค. 2569

ห้างคู่เมืองคอน “โรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช” ยุติบทบาทหลังเปิดมายาวนานกว่า 30 ปี เหตุสัญญาเช่าสิ้นสุด วันสุดท้าย 5 ม.ค. 2569 ท่ามกลางความอาลัยและความทรงจำที่ยังคงอยู่ในใจชาวนครหลายรุ่น
วันนี้ (30 ก.ย.) เพจ "Nakhon Si Thammarat" ได้โพสต์แจ้งข่าวระบุข้อความว่า “นับถอยหลัง ปิดฉากห้างแห่งความทรงจำในวัยเด็ก โรบินสัน โอเชี่ยนนครศรีธรรมราช เปิดวันสุดท้าย 5 มกราคม 2569 โดยกลายเป็นข่าวทอล์กออฟเดอะทาวน์ หลังเพจโรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช โพสต์ “โรบินสัน โอเชี่ยน นครศรี 1 เตรียมนับถอยหลัง ห้างเก่าแก่คู่เมืองคอน ยาวนานถึง 30 ปี”
โดยเผยข้อมูลจากการสอบถามทางห้าง ระบุว่า ”น่าจะหมดสัญญาเช่า โดยห้างจะเปิดวันสุดท้ายในวันที่ 5 มกราคม 2569 ส่วนรายละเอียดนั้น คาดว่าน่าจะมีรายละเอียดจากทางเซ็นทรัล รีเทล ออกมาในเร็วๆ นี้“
อย่างไรก็ตาม ห้างโรบินสัน-โอเชี่ยน เป็นห้างที่มีชื่อเสียงถือว่าเป็นตำนานของเมืองนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตั้งอยู่ที่ถนนพัฒนาการคูขวาง เริ่มเปิดทำการเมื่อปี 2538 ถือได้ว่านำความล้ำสมัยเข้ามาที่เมืองนครอย่างเห็นได้ชัด เชื่อว่าชาวนครหลายต่อหลายรุ่นมีความทรงจำร่วมกันมากมายเกิดขึ้นที่นี่