โรบินสันไลฟ์สไตล์ ผนึก The 1 เปิดแคมเปญ “โหลด+ช้อป รับชุดใหญ่” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 68 – 31 ธ.ค. 68

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ The 1 พร้อมพันธมิตรร้านค้าแบรนด์ดัง เปิดตัวแคมเปญ “โหลด+ช้อป รับชุดใหญ่” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักช้อปยุคดิจิทัล มอบความสะดวกและคุ้มค่าครบจบในแอปเดียว เพียงสมัครสมาชิกใหม่และดาวน์โหลด The 1 APP ครั้งแรก รับฟรี! คูปองส่วนลดรวมมูลค่ากว่า 2,000 บาท จากร้านค้าในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ พร้อมรับคะแนน The 1 อีก 100 คะแนน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 68 – 31 ธ.ค. 68 ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ 27 สาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาจันทบุรี)
แคมเปญ “โหลด+ช้อป รับชุดใหญ่” มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสมาชิก The 1 และดาวน์โหลด The 1 APP ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ครั้งแรก รับทันที! คูปองส่วนลดรวมมูลค่ากว่า 2,000 บาท พร้อมช้อปสะสมคะแนนกับร้านค้าชั้นนำในศูนย์การค้าฯ ครอบคลุมครบทั้งหมวดแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ อาหาร และเทคโนโลยี อาทิ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, ท็อปส์ แคร์, ออโต้วัน, โก! ว้าว, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท,
บีทูเอส, ท็อปส์ วีต้า และ เพ็ทแอนด์มี และร้านค้าอื่นๆ อีกมากมายในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมรับคะแนน The 1 เพิ่มอีก 100 คะแนน สิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะ 100 ท่านแรกต่อเดือนต่อสาขาเท่านั้น หรือสแกน QR Code ดาวน์โหลด The 1 APP ผ่านสื่อของแคมเปญ “โหลด+ช้อป รับชุดใหญ่”
พลาดไม่ได้! รับสิทธิพิเศษสุดคุ้มกับแคมเปญ “โหลด+ช้อป รับชุดใหญ่” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 68 – 31 ธ.ค. 68 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั้ง 27 สาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาจันทบุรี) พร้อมพนักงานของศูนย์การค้าฯ บริการอำนวยความสะดวกในการสมัครสมาชิกและดาวน์โหลด The 1 APP หรือสแกน QR Code ดาวน์โหลด The 1 APP ผ่านสื่อของแคมเปญ “โหลด+ช้อป รับชุดใหญ่”
