คอกาแฟไม่ควรพลาด! “THAILAND COFFEE HUB 2024” เทศกาลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

เซ็นทรัลพัฒนา จัดเทศกาลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก “THAILAND COFFEE HUB 2024 ภาคตะวันออก - เซ็นทรัล พัทยา” รวมที่สุดของแบรนด์กาแฟพิเศษ อาทิ Bluekoff, Yellow Stuff, The Summer Coffee Company ร้านคาเฟ่ชื่อดังทั่วภาคตะวันออก ทั้ง Nitan Pattaya, Sila Roasters, Rosetta Coffee Roaster, Backstreet House Pattaya และอีกมากมายร่วมเชียร์การแข่งขันชงกาแฟระดับประเทศ ทั้ง Es-Yen Slow Bar Championship presented by PIROM และ Thailand Coffee Brewer League ร่วมกิจกรรมผ่าน Central Life X Application รับของที่ระลึกรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น จาก AIS และ The 1 ตั้งแต่ 3 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัล พัทยา