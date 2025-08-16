The 1ผนึก ซีพีเอ็น จัดดินเนอร์เอ็กซ์คลูซีฟ ในงาน “โครงการหลวง 56” ให้สมาชิกพิเศษ

The 1 Exclusive ผู้นำโปรแกรมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Wealth Segment ของ The 1 ร่วมกับ เซ็นทรัลพัฒนา พาสมาชิกคนสำคัญก้าวสู่ความพิเศษไปอีกขั้น ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Fine Dining สุดพิเศษ ในงาน “โครงการหลวง 56” The Royal Project FARM TO CITY Farmtime Stories น้ำพระราชหฤทัย จากฟ้าสู่มหานคร ที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความงดงามของผลผลิตจากยอดดอยสู่จานอาหาร ผ่าน 5 เมนูพิเศษที่รังสรรค์อย่างประณีตโดย “เชฟอาร์ – ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์” ผู้ชนะจากรายการ The Next Iron Chef Season 2
โดยเรียนเชิญสมาชิก The 1 Exclusive เข้าร่วมงานดินเนอร์ในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์ของสมาชิก The 1 Exclusive ตอบโจทย์ทุกประสบการณ์ไลฟ์สไตล์อย่างครอบคลุม ภายใต้แนวคิด The Best Central Group Privileges คัดสรรความพิเศษเหนือใครจากร้านค้าชั้นนำและแบรนด์ดังในกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อสมาชิกคนสำคัญเท่านั้น
นอกจากนี้ สมาชิก The 1 Exclusive สามารถก้าวสู่ความพิเศษไม่สิ้นสุดที่โซนร้านค้าได้ตลอดปีบน The 1 APP ไม่ว่าจะเป็นรับคะแนน X2* ทุกวัน เมื่อสะสมยอดช้อปครบ 10,000 บาท ต่อเดือน และรับคะแนน X10* สำหรับใบเสร็จแรก และในเดือนเกิด กับพาร์ทเนอร์กว่า 1,000 แบรนด์ดังภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ที่สะสมและแลกคะแนน The 1 ได้