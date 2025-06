“แจ๊คกี้-จักริน” ชวนชาวทไวไลท์ลุ้นเป็นคนพิเศษของแจ๊คกี้ พร้อมประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ “CITIZEN” ในงานแฟนมีทคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก!!

ชาวทไวไลท์ ใจไม่อยู่กับตัวแล้วจ้า!! เพราะอยากว๊าบบบ ไปงานแฟนมีทคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของหนุ่มหล่อ แจ๊คกี้-จักริน กังวานเกียรติชัย ในงาน “JACKIE JACKRIN The 1st Fan Concert “THE SENSE OF FEELINGS presented by CITIZEN” ที่จะนัดรวมพลชาวทไวไลท์ ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2568 ที่ CentralwOrld PULSE ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ งานนี้ CITIZEN เลยอยากมอบประสบการณ์สุดความเอ็กซ์คลูซีฟให้กับแฟน ๆ ได้สัมผัสความสนุกแบบใกล้ชิดในโซนพิเศษกับคนพิเศษสำหรับผู้โชคดี 15 ท่านเท่านั้น พร้อมกันนี้ยังได้สิทธิพิเศษเข้าชมในรอบซาวน์เช็คก่อนใคร!พร้อมใกล้ชิดสุด ๆ กับการถ่ายรูปคู่กับหนุ่มแจ๊คกี้แบบตัวต่อตัว งานนี้สาว ๆ ทไวไลท์สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ที่ Instagram: citizenwatch_th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 โดยจะประกาศผลในวันที่4 กรกฎาคม 2568 และช่องทาง X : citizenwatchth ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 กรกฎาคม 2568 ประกาศผลวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 บอกเลยว่าใครพลาดงานนี้แล้วจะเสียใจนะจ๊ะ!!