อวสานสติกเกอร์จอดรถ The 1 กลุ่มเซ็นทรัลเปลี่ยนวิธีรับสิทธิ์ โชว์หน้าจอแอปฯ แทน

วันนี้ (1 มี.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด หรือ เดอะวัน (The 1) ผู้ให้บริการโปรแกรมสะสมคะแนน (Loyalty Program) ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ได้เปลี่ยนรูปแบบบริการที่จอดรถพิเศษรูปแบบใหม่ แก่ลูกค้าสมาชิกประเภทเดอะวัน เอ็กซ์คลูซีฟ (The 1 Exclusive) ที่สะสมยอดใช้จ่ายภายในกลุ่มเซ็นทรัล รีเทล ครบ 250,000 บาท หรือในกลุ่มเซ็นทรัล รีเทล และร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายใน 1 ปี เพื่อรับสถานะสมาชิกในเดือนถัดไป มีอายุ 1 ปีปฏิทินโดยพบว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ได้กำหนดให้สมาชิก The 1 Exclusive แสดงหน้าคิวอาร์โค้ดบนแอปพลิเคชัน The 1 เพื่อใช้บริการที่จอดรถพิเศษได้ทันที แทนการใช้สติกเกอร์หน้ากระจกรถ ที่ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้ากลุ่มเซ็นทรัลที่ร่วมรายการทุกสาขา จากเดิมใช้สติกเกอร์หน้ากระจกรถ ที่สมาชิกไปขอรับผ่านแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และจุดประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล และโรบินสันไลฟ์สไตล์ ส่งผลทำให้สติกเกอร์หน้ากระจกรถไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปรายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ที่ผ่านมามีสมาชิก The 1 Exclusive บางรายนำสติกเกอร์จอดรถที่ได้รับ ไปจำหน่ายต่อผ่านแพลตฟอร์มชอปปิ้งออนไลน์ ในราคาตั้งแต่ 1,000-5,000 บาท ส่งผลทำให้สมาชิกตัวจริงได้รับผลกระทบ เนื่องจากถูกแย่งที่จอดรถ ปัญหาการขายสติกเกอร์จอดรถพิเศษจากบัตรเครดิตและโปรแกรมสะสมคะแนนต่างๆ ผู้ให้บริการแต่ละรายเปลี่ยนวิธีแสดงตนเพื่อใช้บริการที่จอดรถพิเศษ แทนการใช้สติกเกอร์ติดรถ เช่น แสดงบัตรเครดิตตัวจริง หรือแสดงรหัสผ่านแอปพลิเคชัน