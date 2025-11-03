ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร่วมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล นำโดย เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานทั้ง 27 สาขาทั่วประเทศ ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ สำนักงานใหญ่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชั้น 17 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 68
โดยประธานในพิธีได้ลงนาม และนำกล่าวน้อมฯ ถวายความอาลัย พร้อมเชิญคณะผู้บริหารและพนักงานยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ภายหลังการยืนสงบนิ่ง ประธานในพิธีเป็นตัวแทนพนักงาน วางพวงมาลัยถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
ทั้งนี้ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 27 สาขาทั่วประเทศและท็อปส์พลาซ่า 5 สาขา ได้จัดพิธีถวายความอาลัยอย่างพร้อมเพรียง พร้อมทั้งจัดตั้งพระฉายาลักษณ์และจุดลงนาม เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ถวายความอาลัยร่วมกัน ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 1 ก.พ. 69