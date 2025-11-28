Advice เดินหน้าจัด IT & Mobile Expo 2025 กระจายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสู่ภูมิภาค พร้อมโซลูชันการเงินที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มอาชีพ

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกไอทีและสมาร์ทโฟนครบวงจร เดินหน้ากระตุ้นตลาดส่งท้ายปีอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการเปิดตัวงาน Advice IT & Mobile Expo 2025 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ลดแรงส่งท้ายปี” ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2568 มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้บริโภคทั่วประเทศสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้ง่ายขึ้น ผ่านการนำเสนอสินค้าไอทีและสมาร์ทโฟนที่ลดราคาสูงสุดถึง 70% ควบคู่กับโซลูชันทางการเงินที่ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
เน้น “เข้าใจ-เข้าถึง” เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มจับจ่ายง่ายขึ้น
มณทิชา หลี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกลยุทธ์ของแคมเปญนี้ว่า“สำหรับช่วงโค้งสุดท้ายของปี Advice มุ่งเน้นการส่งมอบความคุ้มค่าสูงสุดให้กับลูกค้า โดยโจทย์สำคัญของเราคือการทำให้สินค้าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายที่สุด ไม่ว่าจะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือรูปแบบการใช้จ่ายอย่างไร แคมเปญ Advice IT & Mobile Expo 2025 จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ Insight ของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
ส่งตรงประสบการณ์งานแฟร์ระดับประเทศ สู่แอดไวซ์ทุกสาขาทั่วไทย
กฤษฎา ชีวสิทธิรุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายขายสาขา บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมถึงความพร้อมในการจัดงานว่า “ความพิเศษของงาน Advice IT & Mobile Expo 2025 คือการที่เรายกบรรยากาศและโปรโมชันระดับงานคอมพิวเตอร์แฟร์ที่กรุงเทพฯ กระจายออกไปสู่หน้าร้านแอดไวซ์ทุกสาขาทั่วประเทศ เป้าหมายของเราคือลูกค้าต่างจังหวัดต้องได้รับประสบการณ์ช้อปปิ้งที่คุ้มค่าที่สุดโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกล เรามั่นใจว่า ด้วยสินค้าที่ครบครัน ทั้งสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ คอมประกอบสเปกเทพ และแกดเจ็ตราคาพิเศษ จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ได้อย่างแน่นอน และหลังจากนี้ เราจะยังมีงาน ‘คาราวานมือถือ ลดสะท้านเมือง’ ให้ลูกค้าได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องในเร็ว ๆ นี้ เพื่อตอกย้ำจุดแข็งความเป็น ‘สิงห์ภูธร’ ที่เข้าถึงและเข้าใจลูกค้าทั่วไทยอย่างแท้จริง”
Advice มอบความสะดวกสบายสูงสุด ให้ลูกค้าทั่วประเทศเลือกช้อปสินค้าในโปรโมชัน Advice IT & Mobile Expo 2025ได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์
• ออฟไลน์: ช้อปที่หน้าร้าน สัมผัสสินค้าจริง พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้ที่ Advice ทั้ง 117 สาขาทั่วประเทศ
• ออนไลน์: ช้อปง่ายเพียงปลายนิ้วผ่าน www.advice.co.th พร้อมบริการจัดส่งถึงหน้าบ้าน