แอดไวซ์ ผนึกกำลัง Viu เปิดตัวแคมเปญเอ็กซ์คลูซีฟ มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าดู Viu PREMIUM ฟรีสูงสุด 1 ปี

แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท ผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีและสมาร์ทดีไวซ์ครบวงจรของประเทศไทย จับมือ Viu ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งยอดนิยมแห่งเอเชีย จัดแคมเปญสุดพิเศษด้วยการมอบสิทธิ์ดู Viu Premium ฟรีสูงสุด 1 ปี สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าไอทีที่ร่วมรายการจากแอดไวซ์ มุ่งเป้าขยายฐานลูกค้าใหม่และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด
“ชนัญญา จัยสิน” ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า…"ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Viu ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของแอดไวซ์ในการก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดค้าปลีกไอทีที่มองหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจอยู่เสมอ เราเห็นว่าไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เราจึงไม่เคยหยุดที่จะศึกษา Customer Insight เพื่อเข้าใจถึงแก่นแท้ถึงสิ่งที่ลูกค้ากำลังสนใจ
ซึ่งการผนึกกำลังกับ Viu ที่เป็นผู้นำด้านคอนเทนต์ความบันเทิงระดับโลกในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของเราในการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานยุคดิจิทัลที่ชื่นชอบซีรีส์และภาพยนตร์เอเชีย พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ทันสมัย และมอบสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าเพื่อสร้างความแตกต่างและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงเสริมไปกับการผลักดันสินค้าที่เป็นแกนหลักของธุรกิจเรา ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และกลุ่มสินค้าโน๊ตบุ๊ค ที่ลูกค้ามักจะใช้เพื่อทั้งการทำงานและความบันเทิง"
“อคิรากร อิกิติสิริ” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Viu กล่าวว่า…
"ความร่วมมือกับแอดไวซ์ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของ Viu ในการขยายฐานสมาชิกและขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ เราเล็งเห็นจุดแข็งที่โดดเด่นของแอดไวซ์ ในฐานะผู้นำด้านไอทีที่มีช่องทางการจำหน่ายที่กว้างขวางและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานสมาร์ทดีไวซ์ทั่วประเทศ การมอบสิทธิ์ดู Viu Premium ฟรีสูงสุด 1 ปี ผ่านการซื้อสินค้าไอทีที่ร่วมรายการนั้น จะยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงแบบไร้รอยต่อให้กับผู้ใช้งาน ทั้งการรับชมแบบไม่มีโฆษณาคั่นและภาพระดับ Full HD ซึ่งไม่เพียงแต่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ไอทีของ แอดไวซ์ เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่ Viu จะสามารถขยายฐานผู้ชมในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่แสวงหาความคุ้มค่าและประสบการณ์ที่ดีที่สุดไปพร้อมกัน"