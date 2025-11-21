Viu ผนึก Advice รุกตลาดนิวเจน

ผู้จัดการรายวัน 360 -Viu (วิว) ผนึก Advice (แอด (แอดไวซ์) ขยาย Ecosystem ด้านความบันเทิงเชื่อมโลกเทคโนโลยี ด้วยการสร้างกลยุทธ์ใหม่ “Content + Device” เจาะกลุ่มผู้บริโภคยุคดิจิทัลพร้อมมอบสิทธิ์ดู Viu Premium ฟรีสูงสุด 1 ปี
Viu (วิว) ผู้นำแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ของไทยเดินหน้าขยายกลยุทธ์การเติบโตในไทยด้วยการรุกเข้าสู่ตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าไอทีและสมาร์ทดีไวซ์ ผนึกกำลังกับ แอดไวซ์ ผู้นำค้าปลีกสินค้าไอทีรายใหญ่ของประเทศ เปิดตัวแคมเปญ “Advice x Viu” มอบสิทธิ์ดู Viu Premium ฟรีสูงสุด 1 ปี สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าไอทีที่ร่วมรายการ
การจับมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Viu (วิว) ในการต่อยอดกลยุทธ์ “Content + Device” ที่เชื่อมโยงประสบการณ์ความบันเทิงกับเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใช้สมาร์ทดีไวซ์เป็นศูนย์กลางของชีวิต ไม่ว่าจะเพื่อการทำงาน การสื่อสาร หรือการรับชมคอนเทนต์
อคิรากร อิกิติสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Viu (วิว) กล่าวว่า “Viu มองว่าการเติบโตของตลาดสมาร์ทดีไวซ์ในประเทศไทยเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ชมกลุ่มใหม่เข้าสู่โลกของคอนเทนต์เอเชีย การร่วมมือกับแอดไวซ์ในครั้งนี้เป็นมากกว่าแคมเปญโปรโมชั่น แต่คือการสร้าง Ecosystem ระหว่างความบันเทิงและเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล ซึ่งต้องการความคุ้มค่า ความสะดวก และคุณภาพของประสบการณ์ในการรับชมอย่างไร้รอยต่อ เพราะเราเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งไม่ได้อยู่แค่ที่คอนเทนต์เท่านั้น แต่อยู่ที่การสร้างประสบการณ์แบบบูรณาการระหว่าง เทคโนโลยี ความบันเทิง และผู้บริโภค ให้เป็นหนึ่งเดียว”
ภายใต้แคมเปญ “Advice x Viu ซื้อสินค้าไอทีกับแอดไวซ์ รับฟรี Viu Premium” ลูกค้าสามารถเพลิดเพลินกับการรับชมคอนเทนต์ระดับพรีเมียม ทั้งซีรีส์ ภาพยนตร์ และวาไรตี้ชื่อดังแบบไม่มีโฆษณาคั่นสูงสุดได้ 1 ปีเต็ม เพียงซื้อสินค้าในกลุ่มสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือสมาร์ทวอทช์ตามเงื่อนไขราคาที่กำหนด
ความร่วมมือนี้นับเป็นจุดขับเคลื่อนครั้งสำคัญ ที่ Viu (วิว) ใช้ในการขยายธุรกิจทั่วภูมิภาค โดยผสานจุดแข็งของแบรนด์ชั้นนำในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในมิติใหม่ ทั้งด้านพฤติกรรมการใช้งาน เทคโนโลยี และคอนเทนต์ ที่สร้างสรรค์ประสบการณ์ความบันเทิงครบวงจรในโลกดิจิทัล
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด Viu (วิว) ฟรีทาง https://bit.ly/3yXdm4u ได้ทั้ง App Store, Google Play และสมาร์ททีวี