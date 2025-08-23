แอดไวซ์เปิดตัว Advice iStore Branding Campaign แค่มองตาก็รู้ใจ กับเพื่อนรู้ใจใกล้บ้าน

Advice ทลายกรอบ พร้อมเปิดมิติใหม่ของการทำ Music Marketing ใช้เพลงเป็นเครื่องมือสื่อสารหัวใจของแบรนด์ ถ่ายทอดผ่านแคมเปญสุดสร้างสรรค์ที่มาพร้อมท่อนฮุกติดหู จังหวะสนุก เพื่อให้ลูกค้าจดจำจุดเด่นของแอดไวซ์ได้อย่างง่ายดาย เอาใจกลุ่ม Gen Z และนี่ไม่ใช่แค่เพลง แต่คือสิ่งที่ถ่ายทอดตัวตนของ Advice iStoreอย่างครบทุกมิติ เพราะเราไม่ได้ขายแค่เทคโนโลยี แต่คือพื้นที่ที่ “เข้าใจคุณ” ทั้งด้านการใช้งานและไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์ตัวตนของคนรุ่นใหม่ที่อยากให้ทุกจังหวะชีวิตมีสีสัน
มณทิชา ศรีอิ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราอยากให้เทคโนโลยีไม่ใช่แค่อุปกรณ์ แต่เป็นจังหวะชีวิตของคนรุ่นใหม่ ที่เข้าใจคุณ แบบมองตาก็รู้ใจ เราต้องการเชื่อมเทคโนโลยี เพลง และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน โดยทุกคำร้องในเนื้อเพลง คือสิ่งที่ Advice iStore ต้องการสื่อสารกับลูกค้า เพราะเราคือร้านขายผลิตภัณฑ์จาก Apple ที่เข้าใจคุณ ด้วยบริการพิเศษที่แตกต่างอย่างเหนือชั้น เข้าถึง เข้าใจลูกค้าในทุกพื้นที่ สื่อสารกับลูกค้า ทำให้เข้าใจง่ายทั้งลูกค้ามือใหม่และระดับโปร โดยหวังให้ Advice และ Advice iStore คือ Community ที่ลูกค้าอุ่นใจเมื่อนึกถึงสินค้า Apple”
วิดีโอเพลง Advice iStore "แค่มองตา ก็รู้ใจ" https://youtu.be/xAZdm7wtopI?si=uqbewcthtOS_1E2w