นายกพัทยาฯ เยี่ยมสื่อเจาะลึกแผนปั้นโมเดล “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เปลี่ยนสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม-บันเทิง สู่รายได้มหาศาล

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหาร เดินสายเข้าพบปะผู้บริหารและกองบรรณาธิการสื่อมวลชน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2568 เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนข่าวสารของเมืองพัทยาด้วยดีเสมอมา พร้อมใช้โอกาสนี้เปิดวงสนทนาแบบเอ็กซ์คลูซีฟ เจาะลึกยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเมืองด้วย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นการพลิกโฉมพัทยาจากเมืองท่องเที่ยวทางทะเล สู่การขาย “ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ในการหารือ นายปรเมศวร์ ได้ฉายภาพวิสัยทัศน์ว่า พัทยามีต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สูงมาก หน้าที่ของเมืองพัทยายุคใหม่คือนำต้นทุนเหล่านี้มาเจียระไนผ่านความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี เพื่อดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศ ผ่าน 3 แกนหลักสำคัญ:
1. เมืองแห่งหนังและคอนเทนต์: พัทยามุ่งเป้าสู่การเป็นฮับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลก โดยอำนวยความสะดวกกองถ่ายทำทั้งไทยและต่างประเทศ เพราะภาพยนตร์ 1 เรื่อง ไม่เพียงสร้างรายได้ให้ทีมโปรดักชั่น แต่ยังเป็นการโฆษณาโลเคชั่น อาหาร และวิถีชีวิตชาวพัทยาไปสู่สายตาชาวโลกฟรีๆ ดึงดูดให้เกิดการตามรอยเส้นทางในภาพยนตร์
2. เมืองดนตรีและบันเทิง: ต่อยอดความสำเร็จจากพัทยามิวสิคเฟสติวัล และงานเคานต์ดาวน์ สู่การเป็นเมืองที่เปิดพื้นที่ให้ศิลปิน ครีเอเตอร์ และนักดนตรี ได้มีเวทีแสดงออกตลอดทั้งปี เพื่อสร้างระบบนิเวศทางดนตรีที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะสร้างงานให้คนเบื้องหลัง เวที แสง สี เสียง และผู้ประกอบการรายย่อยอีกจำนวนมาก
3. อัตลักษณ์ชุมชนและอาหาร: ยกระดับของดีท้องถิ่นและอาหารพื้นถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนนาเกลือและเกาะล้าน ให้กลายเป็นของฝากระดับพรีเมียมที่นักท่องเที่ยวต้องซื้อกลับไป
นายปรเมศวร์ เน้นย้ำว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดบรรยากาศที่เอื้ออำนวย เมืองพัทยาจึงมุ่งปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่โชว์งานศิลปะ และ Street Art เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้มาเยือน