เชิญเข้าร่วมรับชม งานสัมมนา iBusiness Forum : Thailand Future Signal 2026 จับสัญญาณอนาคต ก้าวใหม่เศรษฐกิจไทย ทางออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

iBusiness จัดสัมมนาใหญ่ปลายปี “Thailand Future Signal 2026 จับสัญญาณอนาคต ก้าวใหม่เศรษฐกิจไทย” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 นี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พบกับการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน
ช่วงที่ผ่านมาของปี 2568 ทั่วโลกต้องเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจในหลายมิติ ทั้งจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินจากประเทศมหาอำนาจ มาตรการภาษีการค้าระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและเทคโนโลยี ทั้งหมดนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย
กองบรรณาธิการ iBusiness ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการจัดงานสัมมนาใหญ่ช่วงปลายปี ภายใต้หัวข้อ “Thailand Future Signal 2026 จับสัญญาณอนาคต ก้าวใหม่เศรษฐกิจไทย” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 นี้ เวลา 09:00 น. – 12:00 น. ณ ห้อง Meeting Room (MR) 210 – 211 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
พร้อมฟังบรรยายจากวิทยากรพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ต่อการปรับตัวของประเทศ ในปีที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญ เพื่อวิเคราะห์ภาพรวม อุปสรรค ความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยในปี 2568 พร้อมตีความสัญญาณเศรษฐกิจโลก อุปสรรคความเสี่ยง เพื่อวางแผนกำหนดทิศทางรับมือกับความท้าทายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2569
สามารถรับชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาครั้งนี้ได้ทาง https://mgronline.com/, https://www.facebook.com/MGRonlineLive, https://www.facebook.com/Ibusiness360, และhttps://www.youtube.com/@MGRonlinevdo
โดยมีกำหนดการ ดังนี้
08:00 น. – 08:30 น. : ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
: ประธานในพิธีและวิทยากรเดินทางมาถึง คณะทำงานให้การต้อนรับ
และเรียนเชิญไปยังห้องรับรอง
08:40 น. – 08:55 น.: ประธานในพิธีและวิทยากรทุกท่านร่วมถ่ายภาพ Photo Backdrop
08:55 น. – 09:00 น.: คุณพชร ปัญญายงค์ พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนประธานในพิธีกล่าวปาฐกถา
และกล่าวเปิดงาน
09:00 น. – 09:30 น.: ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
สัญญาณเศรษฐกิจโลก-ไทย : อ่านเกมวิกฤตการเมือง พลิกโอกาสอนาคตเศรษฐกิจไทย
09:30 น. – 10:00 น. : ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์
ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
10:00 น. – 10:30 น. : คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
10:30 น. – 11:00 น. : ดร. นณริฏ พิศลยบุตร
นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
11:00 น. – 12:00 น. : Green Business 2026 : พลังงานใหม่-ท่องเที่ยวยั่งยืน-นวัตกรรมสีเขียว
เจาะกลยุทธ์เชิงรุก คว้าโอกาสใหม่ขับเคลื่อนธุรกิจไทย
: คุณรัฐกร กัมปนาทแสนยากร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ความยั่งยืนองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
: คุณพนาสันต์ สุจริตพานิช
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
: คุณเมธิณี อนวัชกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการเดินทางและบริหารคนขับ
บริษัท แกร็บ ประเทศไทย
: คุณสมานนพพล รัตนธรรมทิตยา
ผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.)
12:00 น. – 12:05 น. : พิธีกรสรุปการจัดงาน