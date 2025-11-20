ทาบูล่านำ “DeeperDive” Gen AI สู่สื่อรายแรกอาเซียน พลิกโฉมประสบการณ์อ่านข่าว–เพิ่มการมีส่วนร่วมและรายได้สื่อไทย

ทาบูล่าจับมือบางกอกโพสต์ นำ “DeeperDive” Gen AI อัจฉริยะบนเว็บไซต์ข่าวมาสู่สื่อรายแรกในอาเซียน พลิกโฉมประสบการณ์การอ่านข่าวด้วย AI เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้อ่าน และเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับสื่อไทยในยุคดิจิทัล
ทาบูล่า (Taboola) ประกาศความร่วมมือกับสำนักข่าว บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์รายวันและสื่อภาษาอังกฤษรายแรกของประเทศไทย ในการเลือกใช้ “DeeperDive” เครื่องมือตอบคำถามอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี Generative AI ที่ออกแบบมาสำหรับเว็บไซต์ข่าวโดยเฉพาะ ภายใต้ความร่วมมือนี้ บางกอกโพสต์ จะนำ DeeperDive ไปใช้งานบนเว็บไซต์ของตน
DeeperDive ได้นำเอาศักยภาพของเทคโนโลยี Generative AI มาใช้บนเว็บไซต์ของสำนักข่าวโดยตรง โดยใช้ฐานข้อมูลจากคลังข่าวที่กองบรรณาธิการและนักข่าวมืออาชีพทั่วโลกได้ตีพิมพ์เอาไว้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถตั้งคำถามในหัวข้อที่สนใจในประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องการเมือง การท่องเที่ยว หรือกีฬา พร้อมรับคำตอบแบบเรียลไทม์จาก AI ที่อ้างอิงเนื้อหาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
นอกจากระบบตอบคำถามแล้ว DeeperDive ยังสามารถเสนอแนะคำถามที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และนำเสนอข้อมูลและบทความที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์เดียวกัน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจได้อย่างครบถ้วนและลึกซึ้งมากขึ้น DeeperDive ยังมาพร้อมหน้าอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และโมเดลการตอบคำถามที่โต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ บางกอกโพสต์ สามารถมอบประสบการณ์การอ่านข่าวที่ รวดเร็ว ทันสมัย และตรงใจผู้อ่านมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเสริมความแข็งแกร่งของสำนักข่าวในฐานะสื่อที่น่าเชื่อถือและมีวิสัยทัศน์ ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว
นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ หนังสือพิมพ์ Bangkok Post กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้เป็นสื่อรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำ DeeperDive ของทาบูล่ามาใช้ เทคโนโลยี Generative AI จะเข้ามาช่วยเสริมทั้งศักยภาพและคุณภาพของเนื้อหารวมไปถึงประสบการณ์ของผู้อ่านของเรา และด้วยความร่วมมือกับทาบูล่า เรามั่นใจว่า DeeperDive จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นพบข้อมูลและมุมมองใหม่ ๆ จากคลังข่าวคุณภาพของบางกอกโพสต์ที่เราสั่งสมมาตลอด 79 ปี ตั้งแต่ข่าวในประเทศ ไปจนถึงข่าวในภูมิภาคและระดับโลก”
อดัม ซิงโกลด้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง ทาบูล่า กล่าวเสริมว่า “บางกอกโพสต์ได้นำจุดแข็งจากประสบการณ์อันยาวนานด้านการนำเสนอข่าวคุณภาพ มาผสานกับเทคโนโลยี DeeperDive เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ทั้งทันสมัยและมีคุณค่าให้กับผู้อ่าน สื่อที่เลือกใช้ DeeperDive ไม่เพียงแค่ก้าวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี Generative AI แต่ยังร่วมเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางของอนาคตสื่อดิจิทัล เรากำลังสร้างพฤติกรรมใหม่ให้ผู้อ่านมีส่วนร่วม ตั้งคำถาม และใช้เวลาอยู่บนเว็บไซต์นานขึ้น พร้อมเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้ผู้เผยแพร่เนื้อหาสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในโลกดิจิทัล”
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ DeeperDive:
• ให้คำตอบอย่างชาญฉลาดและครอบคุลมเนื้อหาที่หลากหลาย: DeeperDive มอบประสบการณ์การค้นหาที่ลึกซึ้งและเป็นธรรมชาติกว่าเดิม ด้วยเทคโนโลยี AI ขั้นสูงของทาบูล่า ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์จากผู้ใช้งานกว่า 600 ล้านคนต่อวัน ในเครือข่ายสื่อพันธมิตรกว่า 9,000 รายทั่วโลก แตกต่างจากระบบ Gen AI ทั่วไปที่อ้างอิงจากชุดข้อมูลแบบคงที่ DeeperDive สามารถเข้าใจว่า “ผู้คนกำลังอ่านและสนใจเรื่องอะไร” ในแต่ละช่วงเวลาและพื้นที่ ทำให้สามารถให้คำตอบในประเด็นที่สดใหม่ ตรงกับกระแสและบริบทในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างแม่นยำ ผลลัพธ์คือประสบการณ์การค้นหาที่ครอบคลุมและมีความเป็นมนุษย์ ทำให้ผู้อ่านได้รับคำตอบที่ตรงใจและเชื่อถือได้จากเว็บไซต์ที่ผู้อ่านไว้วางใจ
• เพิ่มจำนวนผู้อ่านและการมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์: ทุกคำถามจากผู้อ่านจะได้รับคำตอบที่ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมลิงก์เชื่อมโยงไปยังบทความที่เกี่ยวข้องและอัปเดตล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่เนื้อหาโดยตรง ช่วยให้ผู้อ่านอยู่บนเว็บไซต์นานขึ้น และสนุกกับการสำรวจคอนเทนต์ในประเด็นที่สนใจได้มากกว่าเดิม นี่เป็นครั้งแรกที่สำนักข่าวสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านได้แบบเรียลไทม์ ผ่าน AI ที่ถูกออกแบบมาให้มีปฏิสัมพันธ์ตามความสนใจของผู้อ่านแต่ละคน ไม่ว่าผู้อ่านจะต้องการวางแผนท่องเที่ยว เช็คผลการแข่งขันของทีมกีฬาที่ชื่นชอบ หรือสืบค้นข้อมูลเพื่อตัดสินใจทางการเงินครั้งใหญ่ ทำให้ DeeperDive ช่วยเพิ่มเวลาการใช้งานเว็บไซต์ และเสริมสร้างความผูกพันระยะยาวระหว่างผู้อ่านกับสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดี
• เปิดโอกาสสร้างรายได้ด้วยโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจสูง (High-Intent Ads): DeeperDive ช่วยให้ผู้เผยแพร่เนื้อหาสามารถสร้างรายได้รูปแบบใหม่ ด้วยการแทรกโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับบริบทของคำถามในหน้าผลลัพธ์ที่ AI ใช้ตอบ แนวทางนี้ช่วยให้สำนักข่าวสามารถสร้างรายได้ในลักษณะเดียวกับเสิร์ชเอนจิ้น แต่เกิดขึ้นภายในแพลตฟอร์มของตนเอง DeeperDive จึงมีศักยภาพในการแปรเปลี่ยนทุกข้อสงสัยให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยไม่กระทบต่อประสบการณ์การอ่านและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์