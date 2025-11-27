“ครูอู๋” ดีแดนซ์จัดใหญ่! “This Ability Charity Concert 2025” ระดมทัพศิลปินดังมากมาย ร่วมส่งพลังใจและมอบรายได้ 100% ให้ 4 องค์กรการกุศล

ดีแดนซ์มากกว่าเรื่องเต้น สถาบันสอนเต้นและพัฒนาศิลปิน นำโดย ครูอู๋-เปรมจิตต์ อำนรรฆมณีได้จัดงาน "This Ability Charity Concert" ต่อเนื่องยาวนานมามากว่า 10 ปีด้วยเล็งเห็นความสำคัญ ของการเพิ่มพลังใจและคุณค่าในตัวเอง ให้มุมมองของความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดและการส่งต่อกำลังใจ เพื่อผลักดันให้มีการร่วมมือกันในสังคมอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้และต่อ ๆ ไป และ "This Ability Charity Concert 2025" ครั้งนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์รางน้ำ
งานนี้บอกเลยว่าว้าวตั้งแต่รายชื่อทัพศิลปิน! ตัวท็อประดับประเทศและดาราแม่เหล็ก ที่พร้อมใจมารวมตัวร่วมบุญกัน มอบความสุขและส่งต่อกำลังใจให้แก่สังคมแบบไม่มีกั๊ก! ด้วยโชว์พิเศษสุดปังการันตีความฟิน ที่หาดูยากบนเวทีเดียวกันของเหล่าศิลปิน อาทิ ดีว่าตัวแม่ : มิ้นท์มาลีวัลย์, ปาน ธนพร, แอน นันทนา /พระ-นางแถวหน้า : เชียร์ฑิฆัมพร, แพนเค้ก เขมนิจ, โอ อนุชิต, อั๊ต อัษฎา / นักร้องเสียงคุณภาพ : หนูนา หนึ่งธิดา, หนึ่ง ETC , พรีน รวิสรารัตน์/ ดาวดวงใหม่และศิลปินฮอต : ปอ อรรณพ, จันจิ จันจิรา,เมทัล สุขขาว ,จ๋า พราวเพชร รวมถึงวง HOWLS และ DISSY ผู้ใหญ่ใจดีและอีกมากมาย ที่มารวมตัวกันมอบความสุขบนเวที ร่วมด้วยนักเรียนจากโครงการ Auulala, Alpha และ ATP Project นอกจากนี้ยังมีโชว์สุดเซอร์ไพรส์จากนักเรียนกลุ่มพิเศษ (เด็กพิเศษทุกแขนง) ที่จะมาสร้างสรรค์การแสดงที่เปี่ยมไปด้วยพลังใจและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนและยังมีลูกหลานคนดังและทายาทศิลปินหลายคน ที่ขอเดินตามรอยพ่อแม่ร่วมทำบุญขึ้นโชว์ในงานนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น มะลิ-พาขวัญ สหวงษ์, มินนี่-ศิธรินทร์ ทิวารี(ลูกสาวคุณศิธา ทิวารี), เพตรา (ลูกสาวคุณตูน โน้ต ตูน), พอล (ลูกชายคุณอั๋น ภูวนาท และคุณจ๋า ลลิสา), ฟ้าโปรด (หลานสาวคุณนัท มีเรีย),อัญชัญ (หลานคุณแพนเค้ก เขมนิจ) และพริม พราว (ลูกสาว คุณหนุ่ม คงกระพัน)
ผู้ชมงานนี้บอกได้เลยว่า "ได้ความสุข ได้บุญ ได้แรงบันดาลใจ" กลับบ้านกับทุกคน เพราะรายได้ทั้งหมด 100% จะถูกมอบให้แก่องค์กรการกุศลถึง 4 แห่ง เพื่อสนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือในสังคมอย่างยั่งยืน ได้แก่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ / โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ / โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา (คลองเตย) / ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะได้ชมโชว์สุดตระการตาและร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม! บัตรราคา 2000 ,1500 บาท หาซื้อบัตรกันได้แล้ววันนี้ที่
https://www.ticketmelon.com/d-dance/This-Ability-Charity-Concert2025/