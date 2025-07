ซอฟเฟล จัดกิจกรรม : Soffell Cover DanceContest – เต้นสะบัดบีท..ฉีดสลัดยุง และ Soffell Science Kids Camp – Bugs off, Brain on รณรงค์อย่างสร้างสรรค์ สู่เยาวชนทั่วประเทศ

ในช่วงฤดูฝนที่เป็นฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออกสเปรย์และโลชั่นทากันยุง ที่มียอดขายอันดับ1 ในประเทศไทย ได้เดินหน้ารณรงค์สร้างเกราะป้องกันไข้เลือดออกในเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องในการสร้างการตระหนักรู้ถึงภัยร้ายจากโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคร้ายที่มีแนวโน้มการติดเชื้อสูงขึ้นทุกปี และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนล่าสุดผู้จัดการผลิตภัณฑ์ประจำประเทศไทย กลุ่มบริษัท เอเนซีส กรุ๊ป ผู้ผลิตสเปรย์และโลชั่นทากันยุงซอฟเฟล ได้ร่วมบริจาคโลชั่นทากันยุงซอฟเฟลจำนวน 100,000 ซอง ให้กับอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และโรงแรมทั่วประเทศ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมถึงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท และที่พักในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปตลอดเวลาซอฟเฟลได้ต่อยอดแนวความคิดผ่านกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเยาวชน GEN Z และ GEN ALPHA ภายใต้แคมเปญ “โรคไข้เลือดออกป้องกันก่อน ปลอดภัยกว่า..ออกไปซ่าได้ทุกที่แบบไม่กลัวยุง” เน้นให้ทุกคนได้รู้เท่าทัน สามารถป้องกันตนเองได้อย่างถูกวิธี ผ่านประสบการณ์ที่สนุกสนานและมีสาระ โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2568 เริ่มด้วยกิจกรรม Soffell Science Kids Camp - Bugs off, Brain on แคมป์วิทยาศาสตร์สำหรับครอบครัวที่เปิดโลกการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์ของเล่น DIY เสริมสร้างจินตนาการ และเรียนรู้เรื่องราวของยุงลายและการป้องกันโรคไข้เลือดออก จัดขึ้น ณ ลาซาล อเวนิว และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ภายใต้แนวคิด “เพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด...คือการสนุกไปด้วยกัน!” และกิจกรรม Soffell Cover Dance Contest – เต้นสะบัด บีท..ฉีดสลัดยุง จัดการแข่งขันเต้นสุดมันส์ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท การแข่งขันรอบแรกได้นักแสดงสาวสายแดนซ์ “จันจิ - จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย” ร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ชิงทุนการศึกษา 50,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 4 รางวัล รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม UGIRLS , รองอันดับ1 ทีม DEMONIC , รองอันดับ2 ทีม 1 Track และรางวัลชมเชยได้แก่ทีม DARE DEMON JUNIORสำหรับการแข่งรอบที่ 2 จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่ ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม SARANGHAE, รางวัลรองอันดับ1 ทีม LANNA และรางวัลรองอันดับ 2 ทีม THE GLORIOUS กิจกรรมนี้นอกจากจะมอบความสนุกยังสอดแทรกสาระการป้องกันยุงลายผ่านคอนเซ็ปต์ท่าเต้น “เต้นสะบัดบีท..ฉีดสลัดยุง” ในแนวทางอย่างสร้างสรรค์ พร้อมสนับสนุนกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการออกกำลังกายผ่านรูปแบบการเต้นอีกด้วยซอฟเฟล สเปรย์และโลชั่นทากันยุง ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าภารกิจ “โรคไข้เลือดออกป้องกันก่อนปลอดภัยกว่า..ออกไปซ่าได้ทุกที่แบบไม่กลัวยุง” อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ร่วมในทุกกิจกรรม ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันตนเองและคนรอบข้างจากโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ...